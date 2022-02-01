Російські окупанти провели ротацію і посилили передові підрозділи зброєю, – ГУР

Снайпер російських окупантів

Командування ЗС РФ продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Про це у вівторок, 1 лютого, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, противник провів планову ротацію передових підрозділів 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів з посиленням їх снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів для завдавання втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь.

Водночас утримання командуванням противника особового складу в постійній напруженій обстановці призводить до погіршення морально-психологічного стану в підрозділах окупаційних військ.

Внаслідок цього протягом минулої доби через нестатутні взаємовідносини загинуло двоє та важко поранено одного військовослужбовця окупантів.

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