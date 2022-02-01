СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4095263 +30768
Летальні випадки:
100395 +192
Одужали:
3631580 +8835
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18113574 (+67886). Оновлено: 08:25 01.02.2022
Home / Війна / Російські окупанти провели ротацію і посилили передові підрозділи зброєю, – ГУР

Російські окупанти провели ротацію і посилили передові підрозділи зброєю, – ГУР

01/02/2022 16:12

Командування ЗС РФ продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Про це у вівторок, 1 лютого, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, противник провів планову ротацію передових підрозділів 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів з посиленням їх снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів для завдавання втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь.

Водночас утримання командуванням противника особового складу в постійній напруженій обстановці призводить до погіршення морально-психологічного стану в підрозділах окупаційних військ.

Внаслідок цього протягом минулої доби через нестатутні взаємовідносини загинуло двоє та важко поранено одного військовослужбовця окупантів.

Читайте також:
“Дзеркальне вторгнення”: московська пропаганда анонсує наступ ЗСУ на Донбасі. Якби ж то

Унікальних переглядів: 16
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Оголошення про альянс України, Польщі і Британії перенесли: Кулеба назвав причину

Офіційне оголошення про створення нового військово-політичного союзу України, Польщі та Великої Британії перенесли через хворобу глави британської дипломатії Ліз Трасс. Про це у вівторок, 1 лютого, заявив міністр закордонних...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse