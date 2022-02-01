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Портопункт Генічеська планують передати військовим

01/02/2022 14:06

Один з можливих варіантів розвитку портопункту в Генічеську Херсонської області – це передача його українським військовим.

Про це заявив начальник адміністрації Бердянського морського порту Тарас Верніба в ефірі програми “Новини Приазов’я” на “Радіо Свобода”.

“Наразі розглядається можливість його передачі до оборонних відомств країни”, – сказав він.

Під які саме потреби військові можуть використовувати портопункт, начальник адміністрації Бердянського порту не вказав.

“Я не можу відповідати за військових, що там буде, але я би зазначив, що, в першу чергу, це робиться для зміцнення обороноздатності країни. Якщо ця передача відбудеться, будуть створені додаткові робочі місця та будуть поступати податки в бюджет Генічеська”, – додав він.

За його словами, портопункт – у задовільному стані, однак наразі він “законсервований і перебуває під охороною”.

Довідково
Із початку появи поселення на місці сучасного Генічеська місцеві жителі займаються морським промислом. Пізніше, коли Генічеськ вже отримав статус міста, вантажообіг морського порту виріс до 400 тисяч тонн.
За часів незалежності України порт у Генічеську втратив статус торговельного та став портопунктом. Спочатку підпорядковувався Скадовському, а потім Бердянському порту.
Наразі генічеський портопункт перебуває у замороженому стані та повноцінно не функціонує. Рибним виловом займаються лише приватні підприємці. Місцеві жителі сподіваються на те, що у майбутньому порт знову запрацює, як у минулі часи.

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