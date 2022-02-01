На Закарпатті прикордонники затримали гелікоптер контрабандистів. ВІДЕО

Фото: пресслужба ДПСУ

У Закарпатській області військові Мукачівського прикордонного загону перехопили гелікоптер Aérospatiale Alouette III контрабандистів.

Про це у вівторок, 1 лютого, інформує пресслужба Державної прикордонної служби.

Напередодні о другій годині ночі військовослужбовці ДПСУ у взаємодії з угорськими колегами зафіксували незаконний перетин кордону невідомим літальним апаратом.

У співпраці зі співробітниками СБУ прикордонники організували пошукові заходи для встановлення порушників.

“Невдовзі міжвідомча група офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками Управління СБУ та ГУ Нацполіції в Закарпатській області виявила гелікоптер в Хустському районі”, – йдеться в повідомленні.

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Щоби літальний апарат не викрили, зловмисники ховали його у гірській важкодоступній місцевості.

У кабіні були розкидані пачки з цигарками. Правоохоронці не виключають, що цим літальним апаратом могли і незаконно переміщувати й нелегальних мігрантів до сусідніх країн.

Наразі інформація перевіряється, правоохоронці встановлюють причетних до злочинної діяльності осіб.

Гелікоптер взяли під охорону та розпочали досудове розслідування за ст. 334 КК України “Порушення правил міжнародних польотів”.

Довідково

Вантажопідйомність на шасі гелікоптера Aérospatiale Alouette III складає 750 кг. Він може взяти на борт шість пасажирів, розвивати швидкість близько 185 км/год та долати відстань у понад 550 км.

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