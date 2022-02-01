На фронті за добу нарахували два обстріли, ЗСУ – без втрат

Упродовж минулої доби, 31 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Про це йдеться в ранковому зведенні пресцентру командування операції Об’єднаних сил у вівторок, 1 лютого.
В напрямку Світлодарська окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок чого вогнепальне поранення дістав цивільний місцевий мешканець.
Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних сил України чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні.
Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів.
“Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає”, – інформують у штабі.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Читайте також:
Окупанти обстріляли околиці Світлодарська і поранили мирного мешканця
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!