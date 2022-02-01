На фронті за добу нарахували два обстріли, ЗСУ – без втрат

Січень 2022 на передовій, Луганська область. Фото: Стас Козлюк / Новинарня

Упродовж минулої доби, 31 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться в ранковому зведенні пресцентру командування операції Об’єднаних сил у вівторок, 1 лютого.

В напрямку Світлодарська окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок чого вогнепальне поранення дістав цивільний місцевий мешканець.

Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних сил України чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні.

Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів.

“Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає”, – інформують у штабі.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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