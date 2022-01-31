Окупанти обстріляли околиці Світлодарська і поранили мирного мешканця

Дамба Вуглегірського водосховища. Фото: Вільне радіо

Російські гібридні війська обстріляли околиці Світлодарська Донецької області та поранили місцевого мешканця.

Інцидент трапився в понеділок, 31 січня, близько 11:30, інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

“Збройні формування Російської Федерації з напрямку тимчасово окупованого селища Лозове відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік Світлодарська, випустивши 5 черг з автоматичної зброї. Внаслідок ворожого обстрілу вогнепальне кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна отримав мешканець міста Світлодарськ 1953 року народження, який рибалив в районі Вуглегірського водосховища”, – йдеться в повідомленні.

Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних сил України чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні.

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