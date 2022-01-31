Окупанти обстріляли околиці Світлодарська і поранили мирного мешканця

Російські гібридні війська обстріляли околиці Світлодарська Донецької області та поранили місцевого мешканця.
Інцидент трапився в понеділок, 31 січня, близько 11:30, інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
“Збройні формування Російської Федерації з напрямку тимчасово окупованого селища Лозове відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік Світлодарська, випустивши 5 черг з автоматичної зброї. Внаслідок ворожого обстрілу вогнепальне кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна отримав мешканець міста Світлодарськ 1953 року народження, який рибалив в районі Вуглегірського водосховища”, – йдеться в повідомленні.
Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних сил України чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні.
Читайте також:
Пропагандисти РФ у своєму сюжеті видали пораненого бойовика “ДНР” за мирного мешканця
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!