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Пропагандисти РФ у своєму сюжеті видали пораненого бойовика за мирного мешканця

12/10/2021 19:33

На Донбасі російські пропагандисти зняли сюжет про пораненого бойовика Олександра Слєпцова, якого видавали за жертву українського снайпера, як мирного мешканця.

Співробітники державного федерального інформаційного телеканалу “Россия-24” провели зйомку пропагандистського сюжету на окупованій території України, повідомляє у вівторок, 12 жовтня, Мілітарний.

У сюжеті для дискредитації українських військових пропагандисти видавали пораненого бойовика за мирного мешканця, який не причетний до незаконних збройних формувань.

В окупованому селі Олександрівськ пропагандисти розповідають про українських снайперів, які стріляють в мирних жителів, для прикладу вони знімають кульове поранення Олександра Слєпцова.

Він отримав поранення черевної порожнини та доставлений в хірургічне відділення міської лікарні у лютому 2021 року.

“В результаті обстрілу селища Олександрівка осколкове поранення черевної порожнини отримав мирний житель 1999 року народження”, – розповідали тоді ЗМІ РФ.

Тоді російська пропаганда повідомляла, що він отримав поранення не в результаті роботи снайпера, а в результаті обстрілу його будинку з важкого озброєння.

Але в цих російських сюжетах замовчується те, що до поранення Олександр Слєпцов був помічений на службі у бойовиків.

Додамо, що Слєпцова було внесено в базу сайту “Миротворець”, де зібрано його фотографії на службі окупаційних сил Росії, на яких найманець позує у військовій формі зі зброєю.

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