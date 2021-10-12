Пропагандисти РФ у своєму сюжеті видали пораненого бойовика за мирного мешканця

На Донбасі російські пропагандисти зняли сюжет про пораненого бойовика Олександра Слєпцова, якого видавали за жертву українського снайпера, як мирного мешканця.
Співробітники державного федерального інформаційного телеканалу “Россия-24” провели зйомку пропагандистського сюжету на окупованій території України, повідомляє у вівторок, 12 жовтня, Мілітарний.
У сюжеті для дискредитації українських військових пропагандисти видавали пораненого бойовика за мирного мешканця, який не причетний до незаконних збройних формувань.
В окупованому селі Олександрівськ пропагандисти розповідають про українських снайперів, які стріляють в мирних жителів, для прикладу вони знімають кульове поранення Олександра Слєпцова.
Він отримав поранення черевної порожнини та доставлений в хірургічне відділення міської лікарні у лютому 2021 року.
“В результаті обстрілу селища Олександрівка осколкове поранення черевної порожнини отримав мирний житель 1999 року народження”, – розповідали тоді ЗМІ РФ.
Тоді російська пропаганда повідомляла, що він отримав поранення не в результаті роботи снайпера, а в результаті обстрілу його будинку з важкого озброєння.
Але в цих російських сюжетах замовчується те, що до поранення Олександр Слєпцов був помічений на службі у бойовиків.
Додамо, що Слєпцова було внесено в базу сайту “Миротворець”, де зібрано його фотографії на службі окупаційних сил Росії, на яких найманець позує у військовій формі зі зброєю.
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