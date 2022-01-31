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Україну цього тижня відвідає Ердоган

31/01/2022 16:06

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня відвідає Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в понеділок, 31 січня.

“Цього тижня ми прийматимемо в Україні президента Туреччини”, – сказав Кулеба.

Він також нагадав, що цього тижня Україну відвідають глави урядів Великої Британії, Нідерландів та Польщі.

Очільник МЗС відзначив, що Україна сьогодні має безпрецедентний рівень підтримки, що суттєво знижує ризики подальшої військової ескалації з боку РФ.

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