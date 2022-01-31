До України їдуть глави урядів трьох країн, – Кулеба

Дмитро Кулеба

У Києві цього тижня одночасно перебуватимуть з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів та Польщі.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у телеефірі в неділю ввечері, 30 січня.

За словами Кулеби, українська дипломатія працює над підтриманням високої інтенсивності дипломатичних переговорів та присутності іноземних топ-посадовців в Україні як фактора зниження безпекових загроз.

“Ми дійсно зберігаємо пильність та враховуємо кожен сценарій. Але дипломатія продовжує працювати, а ситуація залишається в руслі дипломатичних переговорів. Це головний результат інтенсивної дипломатії в інтересах безпеки України та українських громадян”, – цитує Кулебу пресцентр МЗС.

Він відзначив активні дипломатичні переговори президента України Володимира Зеленського, зокрема телефонні розмови з лідерами США та Франції Джозефом Байденом та Еммануелем Макроном, головний результат яких — збереження безпекової ситуації в руслі дипломатичних переговорів.

“Ми від самого початку будували цю дипломатію таким чином, щоб центр був у Києві. Ми називаємо це мережевою дипломатією. Ми знаємо, що вони говорять Росії, і що росіяни говорять у відповідь”, — наголосив він.

Міністр пояснив, що завдяки мережевій дипломатії інтенсивні дипломатичні контакти партнерів з російською стороною відбуваються у тісній координації з Україною, а Росія звідусіль чує єдину узгоджену з Україною позицію.

“Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Лише цього тижня в нас будуть одночасно перебувати в Києві три прем’єр-міністри трьох різних країн”,— повідомив Кулеба.

Міністр уточнив, що йдеться про очільників урядів Великої Британії, Нідерландів і Польщі.

“За тиждень відбудеться візит до України моїх колег з Німеччини та Франції. Вони зокрема здійснять візит на Донбас. Я закликав усіх партнерів саме до цього, аби побачити на власні очі, що таке війна, що таке людські проблеми, з якими люди там стикаються”,— підкреслив він.

Кулеба також анонсував низку телефонних розмов та онлайн-зустрічей. За його словами, МЗС матиме «два надзвичайно насичені дипломатичні тижні».

Міністр підтвердив “розморозку” нормандського процесу та відзначив лідерство Франції в ньому.

Очільник МЗС нагадав, що доручив усім українським посольствам зосередитися на питанні посилення обороноздатності України та залучати все, що посилює Збройні сили. Також Кулеба наголосив, що постачання оборонної зброї необхідне насамперед для посилення переговорних позицій України.

Кулеба додав, що Україна вже розпочала ще один напрям роботи — залучення підтримки партнерів задля збереження фінансової та економічної стабільності.

“ЄС вже вирішив надати 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, Канада, США, Данія також готові допомагати”, – зауважив він.

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