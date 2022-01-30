Вогнеметники ЗСУ пройшли курс підготовки в районі ООС. ФОТО

Фото: Мобільна пресгрупа ОТУ "Північ"

Вогнеметники Збройних сил України пройшли курс тактичної підготовки з бойовою стрільбою безпосередньо в зоні проведення Операції об’єднаних сил у Луганській області.

Про це інформує пресцентр штабу ООС із посиланням на дані мобільної пресгрупи ОТУ “Північ”.

Протягом курсу вогнеметники підвищували свої навички з тактичної підготовки, медицини та вдосконалювали майстерність стрільби зі своєї штатної зброї – вогнеметів РПВ-16.

Під час практичних занять на полігоні воїни відпрацювали тактичні прийоми, зокрема вибір вогневих позицій, рух до вогневих рубежів, стрільбу по бойовій техніці й інженерним спорудам ворога та відхід під прикриттям вогню стрілецької зброї.

“Цей курс підготовки військовослужбовців дозволяє досконало опанувати свою зброю і після успішного складання іспитів та влучних залікових стрільб отримати відповідний сертифікат. Усі залучені інструктори – досвідчені сержанти та офіцери, у яких за плечима чималий бойовий досвід. Тепер, вони діляться своїми знаннями та навчають воїнів різноманітним тактичним прийомам та військовим хитрощам, які знадобляться під час ведення реального бою з ворогом”, – зазначив керівник курсу підготовки полковник Сергій Радіонов.

Солдатка Світлана у ЗС України служить перший рік. Каже, як тільки потрапила у вогнеметний підрозділ, одразу зацікавилася зброєю і почала активно вивчати її можливості й тактику застосування.

“Сьогодні ми відпрацьовували вправу стрільби з коліна. Ціль вразила з першого пострілу, тому дуже задоволена. Хочеться більше практикуватися і надалі зростати у професійному плані”, – розповідає Світлана.

Вогнеметник Денис із РПВ-16 стріляє не вперше і запевняє, щоразу емоції – надзвичайні.

“Важко передати словами. Після пострілу зазвичай трохи у вухах дзвенить. Але коли влучаєш у мішень і доповідаєш, що ціль знищено – на це вже не зважаєш. Радієш, що успішно виконав бойове завдання. Стрільба з вогнемета, тактична підготовка, медицина – ці курси були круті, динамічні, видовищні і цікаві. РПВ-16 здатен багато на що: знищити броньовану техніку, укріплення та живу силу ворога на відстані до 1200 метрів у радіусі 50 метрів. Це – потужна, ефективна зброя і тому окупанти її бояться. А ми, вогнеметники, постійно тренуємося, вдосконалюємося і готові без вагань застосувати її в разі потреби”, – наголосив військовий.

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