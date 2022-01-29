Гаубиці “Мста-Б” готові знищити противника: навчання артилерії поблизу окупованого Криму. ФОТО, ВІДЕО

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На Херсонщині, неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом, у межах заходів бойової підготовки відбулися тактико-спеціальні навчання артилерійських підрозділів гаубиць “Мста-Б”.

Про це повідомляє відділ зв’язків із громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України на сторінці у фейсбуці.

“У ході тренувань командири взводів управляють артилерійськими розрахунками на всіх етапах виконання бойового завдання, а саме в ході переміщення в район вогневих позицій, обладнання та підготовки позицій, наведення на цілі та залишення вогневих позицій”, – розповів командувач ОС генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він наголосив, що тренування бойових розрахунків із нанесення вогневого ураження по умовному противнику відбуваються успішно.

За легендою навчань, під час розвідки місцевості безпілотний літальний апарат виявив просування живої сили та броньованої техніки умовного противника в бік позицій наших військ.

Відстань до цілей становила близько 20 км. Тому на знищення противника було направлено розрахунки гаубиць “Мста-Б”.

“Обстріл умовного противника коригувався за допомогою операторів безпілотних літальних апаратів. Наразі артилеристи удосконалили й навички з розрахунку координат цілей”, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

“Розвідка, яка підпорядкована Командуванню Об’єднаних сил Збройних сил України, пильно стежить за обстановкою, а підрозділи постійно вдосконалюють свою готовність до адекватних дій”, – запевнив командувач.

Читайте також:

Поблизу окупованого Криму гранатометники ЗСУ вийшли на навчання