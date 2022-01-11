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Поблизу окупованого Криму гранатометники ЗСУ вийшли на навчання

11/01/2022 19:33

На адмінмежі з тимчасово окупованою АР Крим працюють розрахунки станкових автоматичних гранатометів АГС-17. Заходи відбуваються з виконанням практичних дій з бойовою стрільбою в умовах максимально наближених до реальних подій.

Про це повідомляє пресслужба командування Об’єднаних сил у вівторок, 11 січня.

“Тренування гранатометних розрахунків автоматичного гранатомета станкового АГС-17 відбувається в обстановці, що максимально наближена до ведення сучасного бою. Навчання мають на меті сформувати у військовослужбовців навичок виявлення та ідентифікації цілей, визначення їхніх характеристик, а також оцінювання результатів стрільби”, – повідомив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, кожен військовослужбовець має усвідомлювати свій алгоритм дій. Зокрема, ведення прицілювання, визначення моменту пострілу, а також здійснення пострілу поодинокою гранатою або чергою гранат.

Наєв також повідомив, що під час тренувань на одному з полігонів бойової підготовки військовослужбовці відпрацьовують вправи з ведення вогню по нерухомих та рухомих цілях як зі заздалегідь підготовленої позиції, так і після раптової зміни позиції. Виконання бойових вправ відбувається як вдень, так і вночі.

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