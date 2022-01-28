Відомого українського боксера Володимира Вірчиса знайшли мертвим після його заяви на суді над Мангером

Відомого українського боксера Володимира Вірчиса знайшли мертвим. Йому було 48 років.

Про це в п’ятницю, 28 січня, інформує “Телеграф”.

Останнім часом, стверджують його знайомі, чоловік нібито перебував у депресії й мав проблеми з бізнесом.

Востаннє українського боксера, якого на рингу називали “Мисливцем”, бачили 27 січня, коли він вийшов з власного дому і не повернувся.

А вже зранку у п’ятницю, 28 січня, його знайшли без ознак життя.

Водночас відомо, що напередодні загибелі, 27 січня, перед засіданням у справі про вбивство Катерини Гандзюк у Дніпровському райсуді міста Києва, боксер мав емоційну розмову з обвинуваченим Владиславом Мангером.

Зокрема, вимагав у Мангера повернути борги, на що той закликав “не влаштовувати сцен”.

“Сьогодні Вірчиса знайшли мертвим. Пишуть про “самогубство”. Ну як завжди… У минулому Вірчиса та Мангера пов’язували приятельські стосунки. Вірчис навіть заступався за Мангера, коли того заарештували. І ось так закінчилася ця дружба…

Скільки років лякали українців донецькими бандитами. А справжньою територією відморозків раптом виявилася Херсонщина”, – прокоментував у фейсбуці журналіст Денис Казанський.

Зазначимо, що напередодні Дніпровський районний суд міста Києва продовжив до 27 березня тримання під вартою ексголові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну, яких обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську громадську діячку Катерину Гандзюк, внаслідок чого вона загинула.

Довідково

Володимир Вірчіс народився 18 серпня 1973 року в Каховці Херсонської області. Перший бій на професійному рингу провів в 1999-му.

У 2003-2004 роках Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF у надважкій вазі, а у 2005-2006 рр. – інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO.

У 2007 році спортсмен переміг італійця Паоло Відоца та завоював чемпіонський титул EBU у суперважкій вазі.

У своєму останньому бою Вірчіс переміг латвійця Едгарса Кальнарса у 2009 році. Загалом українець здобув 26 перемог у 28 боях (21 – нокаутом) та зазнав двох поразок.

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