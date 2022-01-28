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Відомого українського боксера Володимира Вірчиса знайшли мертвим після його заяви на суді над Мангером

28/01/2022 14:24

Відомого українського боксера Володимира Вірчиса знайшли мертвим. Йому було 48 років.

Про це в п’ятницю, 28 січня, інформує “Телеграф”.

Останнім часом, стверджують його знайомі, чоловік нібито перебував у депресії й мав проблеми з бізнесом.

Востаннє українського боксера, якого на рингу називали “Мисливцем”, бачили 27 січня, коли він вийшов з власного дому і не повернувся.

А вже зранку у п’ятницю, 28 січня, його знайшли без ознак життя.

Водночас відомо, що напередодні загибелі, 27 січня, перед засіданням у справі про вбивство Катерини Гандзюк у Дніпровському райсуді міста Києва, боксер мав емоційну розмову з обвинуваченим Владиславом Мангером.

Зокрема, вимагав у Мангера повернути борги, на що той закликав “не влаштовувати сцен”.

“Сьогодні Вірчиса знайшли мертвим. Пишуть про “самогубство”. Ну як завжди… У минулому Вірчиса та Мангера пов’язували приятельські стосунки. Вірчис навіть заступався за Мангера, коли того заарештували. І ось так закінчилася ця дружба…

Скільки років лякали українців донецькими бандитами. А справжньою територією відморозків раптом виявилася Херсонщина”, – прокоментував у фейсбуці журналіст Денис Казанський.

Владислав Мангер і Володимир Вірчис. Фото: most.ks.ua

Зазначимо, що напередодні Дніпровський районний суд міста Києва продовжив до 27 березня тримання під вартою ексголові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну, яких обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську громадську діячку Катерину Гандзюк, внаслідок чого вона загинула.

Довідково

Володимир Вірчіс народився 18 серпня 1973 року в Каховці Херсонської області. Перший бій на професійному рингу провів в 1999-му.

У 2003-2004 роках Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF у надважкій вазі, а у 2005-2006 рр. – інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO.

У 2007 році спортсмен переміг італійця Паоло Відоца та завоював чемпіонський титул EBU у суперважкій вазі.

У своєму останньому бою Вірчіс переміг латвійця Едгарса Кальнарса у 2009 році. Загалом українець здобув 26 перемог у 28 боях (21 – нокаутом) та зазнав двох поразок.

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Україна

Відомого українського боксера Володимира Вірчиса знайшли мертвим після його заяви на суді над Мангером

Відомого українського боксера Володимира Вірчиса знайшли мертвим. Йому було 48 років. Про це в п’ятницю, 28 січня, інформує “Телеграф”. Останнім часом, стверджують його знайомі, чоловік нібито перебував у депресії...

Війна з Росією

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