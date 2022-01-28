Окупанти на Донеччині видали понад 900 тисяч “паспортів ДНР”

Громадянам на окупованій території Донецької області видали 907 тисяч паспортів так званої “ДНР”.

Про це 28 січня пише підконтрольне бойовикам видання “Горловская мозаика” з посиланням на повідомлення міграційної служби так званого “міністерства внутрішніх справ ДНР”.

“На сьогоднішній день видано 907 тисяч паспортів “громадянина ДНР”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що наприкінці жовтня 2021 року цей показник перевищував 820 тисяч.

Видача фейкових “республіканських паспортів” розпочалася у березні 2016 року. Останнім часом цей процес прискорився, адже отримання фейкового “паспорта ДНР” є обов’язковою умовою для вступу жителів ОРДО до громадянства Росії у спрощеному порядку.

Водночас оголошено, що вже понад 720 тисяч жителів окупованих територій Донецької і Луганської областей отримали паспорти громадян Росії. Про це повідомив журналістам губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв.

Він нагадав, що на території Ростовської області діють вісім пунктів, у яких мешканці ОРЛО і ОРДО можуть подати документи для набуття російського громадянства.

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