Криголам “Ноосфера” вирушає у свій перший рейс до Антарктиди

Фото: ОПУ

Флагман українського науково-дослідного флоту криголам “Ноосфера” сьогодні вирушає у свій перший рейс до Антарктиди.

Це судно держава придбала на виконання завдання президента Володимира Зеленського, до якого з відповідним проханням звернулися українські науковці з антарктичної станції “Академік Вернадський”, передає пресцентр ОПУ.

“Символічно, що рейс «Ноосфери» починається саме 28 січня, у День відкриття Антарктиди. Трохи більш як двісті років тому перші три експедиції змогли пробитися крізь кригу до берегів недоступного Білого континенту. У складі однієї з них був українець Іван Завадовський. Тож Україна відзначає цей день, як і належить нації – першовідкривачу Антарктиди: відправляє до її берегів своє науково-дослідне судно”, – йдеться в повідомленні.

Востаннє корабель під українським прапором виходив до Південного океану понад 20 років тому.

“І сьогодні Україна повертається до кола морських держав світу. «Ноосфера» стала першим українським судном, оснащеним суперсучасною системою динамічного позиціювання. Досі наші моряки, щоб опанувати управління такою системою, були змушені сплачувати значні кошти за навчання за кордоном, а тепер зможуть навчатися вдома”, – наголошують в ОПУ.

На Банковій нагадали, що президент Зеленський у грудні 2021 року підписав указ про відродження українського наукового флоту та морської дослідної інфраструктури, відповідно до якого цьогоріч має бути здійснена низка важливих кроків.

Зокрема, буде оптимізовано та реконструйовано наявну інфраструктуру, а в найближчому майбутньому вітчизняні суднобудівні компанії розпочнуть створення нових дослідних суден, на яких українські моряки отримають гідну роботу, науковці зможуть вивчати таємниці морських глибин, а наш бізнес матиме змогу долучитися до розвідки та освоєння океанських ресурсів.

“Тож бажаємо «Ноосфері» сім футів під кілем і передаємо найщиріші вітання українським полярникам на станції «Академік Вернадський», до яких попрямує наш новий флагман. Чекаємо додому з новими відкриттями!”, – додали в ОП.

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