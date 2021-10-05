Криголам “Джеймс Кларк Росс” прибув до Одеси. ВІДЕО

Фото: "Думська"

Придбаний Україною криголам James Clark Ross прибув в Одесу.

Про це у вівторок, 5 жовтня, інформує пресслужба Міністерстві освіти та науки України.

Дорогою з Данії судном керували два капітани – українець Олег Новосильний та британський “капітан-наставник” Саймон Воллес.

“Наступні тижні триватиме дооформлення необхідних документів та технічна інвентаризація судна. Потому відбудеться офіційне представлення криголаму для медіа та буде оголошено його нову назву. Також планується час для екскурсійного відвідування судна”, – зазначили у міністерстві.

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Нагадаємо, “Джеймс Кларк Росс” належить до криголамів одного з найвищих класів. Судно може рухатися крізь шар криги товщиною до 4 метрів за екстремальних умов, і працює в штатному режимі у крижаному шарі товщиною до 1,5 метра.

Протягом останніх 30 років криголам виконував роль світової дослідницької платформи для біологічних, океанографічних та геофізичних досліджень.

19 серпня Національний антарктичний науковий центр та установа “Дослідження та інновації” Великої Британії (куди входить Британська антарктична служба) підписали акт про купівлю Україною криголама.

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