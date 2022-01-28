Доба ООС: окупанти вчинили обстріл у районі Мар’їнки

Упродовж минулої доби, 27 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

“Так, на Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника”, – йдеться в повідомленні.

Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців ЗСУ ворог відмовився від своїх намірів та відступив на тимчасово окуповану територію.

Крім цього, неподалік Мар’їнки російські найманці обстрілювали позиції українських військ зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7:00 п’ятниці, 28 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Читайте також:

Український військовий канал заявив про отримання доступу до особистих даних 5 тис. російських окупантів