Зеленський і Байден сьогодні проведуть телефонну розмову

Фото: Володимир Зеленський/Twitter

Президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден проведуть телефонну розмову.

Про це в четвер, 27 січня, повідомив речник українського президента Сергій Никифоров у фейсбуці.

“Сьогодні на вечір запланована телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером”, – написав прессекретар.

За словами Никифорова, лідери торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи.

Він нагадав, що це буде друга розмова президентів у січні та третя за два місяці.

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