Зеленський і Байден сьогодні проведуть телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден проведуть телефонну розмову.
Про це в четвер, 27 січня, повідомив речник українського президента Сергій Никифоров у фейсбуці.
“Сьогодні на вечір запланована телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій та свідченням підтримки України її надійним партнером”, – написав прессекретар.
За словами Никифорова, лідери торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи.
Він нагадав, що це буде друга розмова президентів у січні та третя за два місяці.
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