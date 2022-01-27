Шмигаль зустрівся із послами країн G7

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та посли країн G7 і Європейського Союзу обговорили низку питань співпраці та підтримки України.

Про це у четвер, 27 січня, повідомляє пресслужба уряду України.

“В умовах міжнародної напруги ми сьогодні відчуваємо підтримку багатьох країн. Дякуємо урядам ваших держав за зусилля, спрямовані на підтримку реформ та демократичних інституцій. Посилення обороноздатності України та підвищення економічної стабільності – найкраща відповідь на дії країни-агресора”, – сказав Шмигаль.

Він зауважив, що в листопаді 2021 року Рада виконавчих директорів МВФ затвердила перший перегляд спільної з фондом програми stand-by та продовжила термін її дії до кінця червня цього року.

Крім того, Україна має намір продовжити співробітництво з МВФ у рамках програм підтримки впровадження реформ та направити запит до фонду про започаткування нової програми.

Шмигаль також наголосив, що Україна готова невідкладно розпочати консультації з ЄС щодо започаткування нової програми макрофінансової допомоги.

“Чітко розуміємо важливість незмінного впровадження курсу реформ в Україні. Ми послідовно виконували всі взяті на себе зобов’язання і будемо продовжувати цю роботу”, – наголосив прем’єр-міністр.

З української сторони у зустрічі також взяв участь міністр фінансів Сергій Марченко.

Зі сторони G7 – посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, посол Французької Республіки Етьєн де Понсен, посол Канади Лариса Галадза-Кронін, посол Великої Британії Мелінда Сіммон, посол Італійської Республіки П’єр Франческо Дзадзо, посол Японії Кунінорі Мацуда, голова представництва ЄС Матті Маасікас, радник посольства США Алан Перселл.

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