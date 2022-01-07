Посли G7 назвали пріоритети в Україні на 2022 рік

Посли країн “Великої сімки” назвали пріоритети своєї роботи в Україні на рік, що почався.

Про це йдеться в дописі групи у твіттері 7 січня.

“Якими будуть пріоритети роботи групи послів G7 у 2022 році? Група продовжить підтримувати незалежні інституції, стрімке зниження рівня корупції та більш процвітаючу й стійку економіку”, – сказано в повідомленні.

“Це означає не тільки ухвалення ключових законодавчих актів, а і їхню успішну імплементацію і, таким чином, досягнення відчутних результатів для всіх українців”, – резюмували дипломати.

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