Посли G7 назвали пріоритети в Україні на 2022 рік

Посли країн “Великої сімки” назвали пріоритети своєї роботи в Україні на рік, що почався.
Про це йдеться в дописі групи у твіттері 7 січня.
“Якими будуть пріоритети роботи групи послів G7 у 2022 році? Група продовжить підтримувати незалежні інституції, стрімке зниження рівня корупції та більш процвітаючу й стійку економіку”, – сказано в повідомленні.
“Це означає не тільки ухвалення ключових законодавчих актів, а і їхню успішну імплементацію і, таким чином, досягнення відчутних результатів для всіх українців”, – резюмували дипломати.
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