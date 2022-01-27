Рада проголосувала за розширення переліку озброєння, котре отримає ТрО

На тренуванні 130-го батальйону ТрО в Києві. Фото: Стас Козлюк / Новинарня

Верховна Рада України проголосувала в другому читанні зміни до Закону України “Про основи національного спротиву” (законопроект №6302). Документ передбачає розширення переліку озброєння, яке отримають бригади територіальної оборони.

Про це в четвер, 27 січня, повідомив народний депутат Роман Костенко.

“Цим законопроєктом, зокрема, надається можливість членам добровольчих формувань територіальних громад використовувати не тільки особисту мисливську зброю та стрілецьку, а й інше, набагато серйозніше озброєння”, – написав Костенко на ФБ.

З його слів, забезпечення таким озброєнням буде здійснюватися за рішенням головнокомандувача Збройних сил України.

“Тепер вчимо добровольців стріляти з Javelin, NLAW та Stinger, коли отримаємо їх”, – резюмував з іронією Костенко.

“Члени добровольчих формувань територіальних громад мають право застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”, – йдеться у тексті поправок, котрі цитує “Укрінформ”.

Як зазначили народні депутати під час обговорення, серед найбільш суттєвих змін, які наразі внесені до закону – чітко виписані повноваження Сил спеціальних операцій, які керуватимуть Рухом опору, та надання добровольцям права використовувати стрілецьку табельну зброю, а в разі потреби за наказом Головнокомандувача ЗСУ й інше озброєння.

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