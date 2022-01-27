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Назарбаєва позбавили довічного головування у Радбезі Казахстану

27/01/2022 15:37

Парламент Казахстану позбавив Нурсултана Назарбаєва довічного головування в Раді безпеки країни та Асамблеї народу Казахстану.

Про це в четвер, 27 січня, інформує сайт 24kg.

Мажиліс – нижня палата парламенту – затвердив це рішення на пленарному засіданні 19 січня.

Згідно з висновком Комітету з питань конституційного законодавства, судової влади та правоохоронних органів, зміни спрямовані на передачу чинному главі держави повноважень голови Асамблеї народу Казахстану та керівника Ради безпеки.

Так, закон про Асамблею виключає довічне право першого президента Казахстану Елбаси (лідера нації) очолювати її, а закон про Раду безпеки — довічне право очолювати Раду безпеки.

Крім того, парламент обговорює зміни та доповнення до законів, які зберігають за Назарбаєвим право бути членом Конституційної ради республіки, а також виступати в уряді та парламенті.

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