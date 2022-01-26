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ЄСПЛ починає слухання у справі України і Нідерландів проти Росії щодо злочинів на Донбасі

26/01/2022 10:28

Європейський суд з прав людини сьогодні проведе слухання за трьома міждержавними заявами щодо подій на сході України.

Про це в середу, 26 січня, інформує “Європейська правда”.

Цього тижня мають відбутися усні слухання щодо прийнятності заяв у справі, яка офіційно має назву “Україна та Нідерланди проти Росії”, а неофіційно – “справа щодо Донбасу”.

У Страсбурзі будуть вирішувати, чи має ЄСПЛ “юрисдикцію” розглядати події щодо  тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей в період з квітня 2014 року.

Цей етап важливий, щоби суд міг перейти до розгляду по суті заяв України щодо злочинів Російської Федерації проти прав людини на сході України та заяви Нідерландів щодо збиття у липні 2014 року пасажирського літака Malaysia Airlines рейсу MH17 і загибелі 298 осіб.

Українська делегація буде доводити існування так званої “адміністративної практики” Російської Федерації щодо порушень Конвенції з прав людини та Протоколів до неї протягом усього періоду окупації частини території Донецької та Луганської областей починаючи з квітня 2014 року.

Процес об’єднує три скарги про порушення прав людини на окупованому Росією Донбасі і за обсягом доказів та кількістю порушень є наймасштабнішою справою, яку коли-небудь розглядав ЄСПЛ.

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