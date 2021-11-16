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ЄСПЛ на два місяці відклав початок розгляду справи проти РФ щодо Донбасу

16/11/2021 10:51

Європейський суд з прав людини на два місяці відтермінував засідання щодо прийнятності справи України проти Росії щодо Донбасу.

Про це з посиланням на повідомлення суду пише “Європейська правда” у вівторок, 16 листопада.

Перше слухання у справі “Україна та Нідерланди проти Російської Федерації” мало відбутися 24 листопада 2021 року, але тепер перенесене на 26 січня 2021 року.

“Відтермінування є наслідком нещодавнього відвід зі справи тимчасового судді, призначеного щодо Російської Федерації”, – пояснює суд.

10 червня сторони отримали інформацію від суду про те, що слухання про прийнятність справи відбудуться 24 листопада.
8 листопада призначений суддя поінформував суд, що відкликає свою участь у розгляді. Відповідно президент Великої палати розпочав пошук іншого тимчасового судді, який міг би взяти участь у слуханні 24 листопада, та 12 листопада стало зрозуміло, що такого знайти не вдалося.

“Як наслідок, 12 листопада президент вирішив, з огляду на пізній етап процедур, що перенесення дати слухання 24 листопада неминуче і вирішив змістити його на 26 січня 2021 року”, – зазначає ЄСПЛ.

Нагадаємо, цей процес об’єднує три скарги про порушення прав людини на окупованому Росією Донбасі і за обсягом доказів та кількістю порушень є наймасштабнішою справою, яку колись розглядав ЄСПЛ.

Зазначимо, Росія зацікавлена у затягуванні розгляду і під час розгляду кримської скарги України також домоглася відтермінування засідання.
Втім, Суд завершив процедуру і на початку 2021 року оприлюднив проміжне рішення на користь України.

У Мін’юсті прогнозують, що рішення ЄСПЛ за позовом України проти Росії у справі щодо Донбасу можна чекати за 2-2,5 роки після слухань, а фінальне рішення у справі щодо Криму – не раніше ніж через п’ять років.

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