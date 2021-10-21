Україна порушила права ВПО, коли не дозволила голосувати на виборах, – ЄСПЛ

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Відмова у праві проголосувати на місцевих виборах внутрішньо переміщеним особам із зон конфлікту в Україні – це порушення Європейської конвенції з прав людини.

Таке рішення виніс Європейський суд з прав людини у справі “Селігененко та інші проти України”, інформує “Європейська правда” в четвер, 21 жовтня.

Четверо заявниць, троє з яких раніше проживали в Криму, а одна – в Донецьку, після окупації Російською Федерацією півострова і початку бойових дій на Донбасі переїхали до Києва у 2014-2015 роках.

Вони зареєструвалися в Києві для голосування на місцевих виборах у 2015 році, але їм було відмовлено.

Заявники звернулися до українського суду, і суди першої інстанції постановили, що право голосу на місцевих виборах в Україні надано громадянам, які “належали” до своїх місцевих громад і мешкали у відповідних виборчих округах. Це місце проживання повинно було бути вказано в їх національному посвідченні особі. Це рішення підтримали апеляційні суди.

ЄСПЛ в нинішньому рішенні одноголосно ухвалив, що було порушено статтю 1 Першого протоколу №12 (загальна заборона дискримінації) Європейської Конвенції з прав людини.

Суд, зокрема, встановив, що влада не взяла до уваги особливості становища заявників як внутрішньо переміщених осіб і дискримінувала їх при реалізації своїх прав голосувати на місцевих виборах.

“Незважаючи на те, що до заявників не ставилися інакше, ніж до інших громадян щодо проживання, суд встановив, що вони, як внутрішньо переміщені особи, перебували в зовсім іншому становищі в порівнянні з іншими громадянами: не могли просто повернутися до місця проживання в іншому місці в Україні і проголосувати”, – йдеться в рішенні.

Суд зазначив, що заявники перебували в Києві понад рік, платили місцеві податки тощо, і тому були зацікавлені в результаті виборів. Відповідно до законодавства того часу заявники, крім того, ризикували втратити статус внутрішньо переміщених осіб, якби вони змінили місце проживання.

ЄСПЛ постановив, що Україна повинна була виплатити заявникам по 4 500 євро кожному як компенсацію моральної шкоди.

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