У храмах ПЦУ прозвучить спеціальна молитва “Коли Вітчизна в небезпеці”

глава Православної церкви України митрополит Епіфаній

Скупчення російських військ біля кордонів України, поширення інформації про плани агресора розпочати вторгнення, інші ворожі заяви мають на меті посіяти страх та похитнути силу духу та єдності українців.

Про це у вівторок, 25 січня, написав у фейсбуці глава Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Він закликав вірян ПЦУ та всіх громадян України не піддаватися паніці.

“Від початку російської агресії в наших храмах неперервно звучить молитва про визволення від нашестя чужинців, про Божу опіку над нашими захисниками на фронті, за полегшення долі та звільнення полонених і заручників. Благословляю найближчого недільного дня, 30 січня, у всіх храмах Православної Церкви України піднести додатково особливі молитви за нашу Батьківщину”, – закликав митрополит Київський і всієї України.

Митрополит Епіфаній пропонує вірянам промовляти спеціальну молитву “Коли Вітчизна в небезпеці”.

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