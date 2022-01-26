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У храмах ПЦУ прозвучить спеціальна молитва “Коли Вітчизна в небезпеці”

26/01/2022 10:38

Скупчення російських військ біля кордонів України, поширення інформації про плани агресора розпочати вторгнення, інші ворожі заяви мають на меті посіяти страх та похитнути силу духу та єдності українців.

Про це у вівторок, 25 січня, написав у фейсбуці глава Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Він закликав вірян ПЦУ та всіх громадян України не піддаватися паніці.

“Від початку російської агресії в наших храмах неперервно звучить молитва про визволення від нашестя чужинців, про Божу опіку над нашими захисниками на фронті, за полегшення долі та звільнення полонених і заручників. Благословляю найближчого недільного дня, 30 січня, у всіх храмах Православної Церкви України піднести додатково особливі молитви за нашу Батьківщину”, – закликав митрополит Київський і всієї України.

Митрополит Епіфаній пропонує вірянам промовляти спеціальну молитву “Коли Вітчизна в небезпеці”.

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