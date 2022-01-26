У храмах ПЦУ прозвучить спеціальна молитва “Коли Вітчизна в небезпеці”

Скупчення російських військ біля кордонів України, поширення інформації про плани агресора розпочати вторгнення, інші ворожі заяви мають на меті посіяти страх та похитнути силу духу та єдності українців.
Про це у вівторок, 25 січня, написав у фейсбуці глава Православної церкви України митрополит Епіфаній.
Він закликав вірян ПЦУ та всіх громадян України не піддаватися паніці.
“Від початку російської агресії в наших храмах неперервно звучить молитва про визволення від нашестя чужинців, про Божу опіку над нашими захисниками на фронті, за полегшення долі та звільнення полонених і заручників. Благословляю найближчого недільного дня, 30 січня, у всіх храмах Православної Церкви України піднести додатково особливі молитви за нашу Батьківщину”, – закликав митрополит Київський і всієї України.
Митрополит Епіфаній пропонує вірянам промовляти спеціальну молитву “Коли Вітчизна в небезпеці”.
Читайте також:
Глава ПЦУ виступив зі зверненням перед загрозою російського вторгнення
Календарну реформу в церкві будемо проводити лише спільно з православними, – глава УГКЦ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!