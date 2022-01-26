Рада прийняла закон про захист українських полонених і їхніх родин

Верховна Рада ухвалила закон “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей”.

Законопроєкт №6104 на засіданні в парламенту 26 січня підтримали 288 народних депутатів з усіх фракцій та груп (навіть один з “ОПЗЖ” – Пономарьов).

Ухвалений законопроєкт створить законодавчі механізми соціального і правового захисту осіб, які втратили свободу внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх родин, а також визначить підстави й процедури встановлення зазначеного факту.

Серед іншого, законом закріплено:

створення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України, а також визначення її повноваження;

порядок виплати грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення їх особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, членам сімей таких громадян;

створення та функціонування Єдиного реєстру таких осіб;

гарантії на медичну та реабілітаційну, зокрема психологічну, допомогу, порядок надання правового захисту;

реалізацію житлових, трудових, освітніх прав, права на пенсійне забезпечення та на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проєкт закону ініціював і подав як невідкладний президент Володимир Зеленський.

До його розробки долучалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На виконання цього закону Мінреінтеграції розробить відповідні нормативно-правові акти для його ефективної імплементації, зазначили у відомстві.

“Підкреслимо, що питання соціального та правового захисту українських громадян, які є позбавленими свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей вирішували через низку підзаконних нормативно-правових актів, однак єдиного та чіткого урегулювання цих питань не існувало”, – ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

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