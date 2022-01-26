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Нідерланди надають Україні €2,2 млн на проєкт про безпеку для жінок під час збройних конфліктів

26/01/2022 15:45

В Україні стартує трирічний проєкт “Жінки, мир, безпека”, котрий скерований на локалізацію “Національного плану дій 1325 в Луганській, Львівській, Харківській та Хмельницькій областях документу Ради Безпеки ООН щодо забезпечення миру і безпеки для жінок під час військових конфліктів в цивільному житті у 85 країнах світу.

Місцевим громадам та владі допоможуть сформувати найбільш актуальні проблеми жінок під час військових конфліктів. Йдеться, зокрема, про домашнє насильство, гендерне насильство, зміцнення позицій жінок в поліції, армії, захист жінок під час військових конфліктів та спільними силами реалізувати програми для вирішення регіональних потреб.

“Для нас дуже важливо допомогти у втіленні Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” в регіонах України. Залучення жінок до прийняття рішень щодо побудови миру і зміцнення безпеки в громадах – це принципове питання. Адже лише таким інклюзивним шляхом можна врахувати інтереси усіх, на кого впливють та вплинули воєнні дії», – зазначає заступник Голови Місії Посольства Королівства Нідерланди в Україні Пітер ван Вліт.

Український Жіночий Фонд, який реалізовуватиме проєкт, застосовуватиме власну методологію локалізації процесу 1325.

Це вже другий запущений такий план для регіонів, перший був реалізований з 2018 по 2021 рік.

“Навчання і грантова підтримка Українського Жіночого Фонду дозволили жінкам Луганщини не тільки долучитись до формулювання пріоритетів місцевих планів дій 1325, а й втілювати їх: від регулярних консультацій з органами місцевого самоврядування до спільних безпекових акцій з поліцією, надання гуманітарної допомоги постраждалим від стихійного лиха, відкриття жіночих бізнесів, зон відпочинку та занять спортом, гідних санітарних умов у закладах охорони здоров’я”, – розповіла координаторка Коаліції “Луганщина: Жінки. Мир. Безпека” Оксана Луньова.

Серед вже реалізованих проєктів Плану: програма “Безпечний транспорт для жінок і дівчат” в Рубіжному, створення груп подовженого дня для дітей військовослужбовиць і центру психологічної реалібілітації для родин військових в Хмельницькому, тренінги для поліцейських, що працюють з жертвами домашнього насильства, запуск спецпрограми з гендерної рівності у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

Довідково:
У 2000 році Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй прийняла резолюцію 1325, щоб визнати особливий вплив збройного конфлікту для жінок і дівчат, а також їхню важливу роль у розв’язанні конфлікту та в розбудові миру.
Документ закликає держави-члени ООН розширити участь жінок, включити ґендерну перспективу у всі зусилля щодо миру та безпеки, а також захищати жінок і дівчат у конфліктних ситуаціях.
У всьому світі прийнято 85 національних планів дій щодо жінок, миру та безпеки. Україна – перша країна, яка прийняла Національний план дій 1325 в період війни, в 2016 році. 2021 року був ухвалений уже другий Національний план дій «Жінки, мир, безпека», чинний до 2025 року.

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