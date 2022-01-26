Квадрокоптери на захисті стратегічних об’єктів: як врятувати людей та критичну інфраструктуру

Зйомка з квадрокоптера в тепловізор

Катерина Косилкова

QUADRO.ua



Об’єкти критичної інфраструктури в Україні перманентно перебувають під ризиком через природні та військові загрози, які виникають не лише біля кордонів, а й всередині країни. Залізничні шляхи, автомобільні дороги, мости, підприємства та інфраструктура для передачі електрики й тепла потребують захисту та своєчасного інформаційного забезпечення.

Безпілотні літальні апарати (БПЛА/коптери) завдяки сучасним технологіям, камерам з високою роздільною здатністю, тепловізорам і спеціальним алгоритмам стали оптимальним інструментом збору інформації, яка допоможе захистити об’єкт.

Моніторинг місцевості

Що саме зараз відбувається за кілька кілометрів від вас? Загроза реальна чи вас дезінформують? Якого саме реагування потребує ситуація? Відповідна ризику реакція неможлива без постійної актуалізації даних. Один безпілотний комплекс закриває одразу кілька завдань з моніторингу території:

Інспекція великих територій, віддалених і важкодоступних ділянок з використанням змінного корисного навантаження – візуальних та тепловізійних камер у поєднанні з далекомірами, допомагає вчасно виявити підпали, вогнища і джерела горіння, небажані переміщення техніки та людей. Лідарна зйомка ризиків з безпечної відстані. На відміну від звичайної зйомки, лідар-технологія Zenmuse L1 дає можливість розділити отриману хмару точок на декілька класів – земля, кущі, висока рослинність, будинки, техногенні споруди, дороги та ін. У автоматичному режимі на комп’ютері стандартної потужності протягом одного дня можна класифікувати ділянку площею від 100 до 300 Га. Це допомагає виявити на землі нові статичні об’єкти та зафіксувати зміни ландшафту – руйнування природних об’єктів і будівель. Найголовніше – отримати 3D модель, яку надалі можна ретельно оглянути та отримати просторові координати та розміри. Створення ортофотопланів і 3D моделей окремих ділянок місцевості з максимальною деталізацією. Ортофотоплани можуть використовуватися як для інвентаризації земель та планування територій, так і для відображення актуальної ситуації на лінійних об’єктах – автомобільних та залізничних дорогах, лініях електропередач та наземних трубопроводах.

Коптери не потребують виконання людиною небезпечних завдань і можуть інспектувати місцевість за заздалегідь розробленими місіями.

За словами керівника відділу навчання та послуг DJI | QUADRO.ua Артема Платоненка, безпілотні літальні апарати серії Enterprise мають системи розпізнавання перешкод і підходять для зимових місій при температурі до -20°С. Наприклад, DJI Matrice 300 RTK не боїться снігу і дощу. Місія може завантажуватися в безпілотний комплекс файлом, створюватися на пульті або з використанням коптера під час польоту. Після виконання завдання коптер, залежно від мети місії, повертається до точки старту, опускається, або зависає в повітрі, очікуючі на інше завдання.

Захист об’єктів критичної інфраструктури

Скільки потенційних ризиків сьогодні загрожують стратегічним об’єктам в різних містах України? Скільки ресурсів потрібно, аби кілька разів на добу інспектувати територію великого підприємства, або детально дослідити стан десятків кілометрів газопроводу у важкодоступній місцевості? З якими загрозами можуть зіткнутися люди під час перевірки?

Патрулювання підприємств за допомогою БПЛА може оперативно фіксувати несанкціоновані проникнення на стратегічні об’єкти. Для забезпечення громадської безпеки та контролю існують моделі з багатократним оптичним збільшенням, які з відстані у 500 м дають можливість розпізнати номерний знак автомобіля, а версії з тепловізором серед ночі можуть допомогти побачити автомобіль, різницю температур на фоні інших авто та факт того, що людина виходить з нього. «Патрульні» моделі коптерів задля непомітності вимикають всі вогні та не потребують тривалої передпольотної підготовки – на підготовку до запуску малих коптерів пілот витрачає близько хвилини.

Безпілотники, оснащені тепловізорами, оптимальні для виявлення тепловтрат у житлових будівлях, промислових цехах і трубах, для пошуку розривів підземних тепломереж. Так можливо виявити максимальну кількість пошкоджень до того, як проблема набуде критичних масштабів.

У містах і за межами населених пунктів можна використовувати одні й ті ж самі моделі квадрокоптерів, але важливо враховувати, що в місті більше перешкод та завад, тому дальність сигналу буде меншою, і БПЛА із заявленою дальністю польоту до 8 км може відлетіти на меншу відстань, залежно від умов.

Безпілотники рятують людей

Використання квадрокоптерів під час пошуково-рятувальних операцій – звична світова практика, БПЛА з тепловізорами можуть шукати людей вночі та не залежать від рельєфу місцевості. Точність вимірювання температури становить ±2 °C і зводить до мінімуму ймовірність помилки.

Квадрокоптери можуть бути вагомою частиною системи масового оповіщення людей: коптер оснащують динаміком, за потреби – прожектором, що істотно полегшує координацію дій.

Голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк констатує: “В умовах підвищеної небезпеки безпілотні комплекси швидко інтегруються в процес виявлення та ліквідації ризиків, допомагають заощадити людські та фінансові ресурси, і разом з іншими високотехнологічними рішеннями істотно підвищують ефективність роботи екстрених служб”.

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