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САУ “Богдана” пройшла попередні вогневі випробування. ВІДЕО

26/01/2022 21:55

Самохідна артилерійська установка “Богдана” українського виробництва все ближча до прийняття на озброєння Збройними силами України. У межах відомчих випробувань МОУ “Богдана” успішно здійснила стрільби, під час яких було здійснено 450 пострілів на дальність 42 км.

Про це 26 січня інформує Defense Express.

Видання публікує відео з вогневими випробуваннями, які проходили на державному випробувальному полігоні ЗСУ “Алібей” в Одеській області.

Судячи з нього, стрільби вже активно велись 12 грудня та тривали до 25 січня.

У ході випробувань використовуються 155-мм снаряди турецького та чеського виробництва, включно із далекобійними снарядами з поліпшеною аеродинамікою і ведучим паском HE ERFB-ВВ від Excalibur Army.

Попередні вогневі випробування, як повідомили Defense Express розробники САУ, проходять у межах визначальних відомчих випробувань, і це дає можливість Збройним силам поставити на забезпечення “Богдану” вже в цьому році.

“Цікаво, що за минулими заявами розробника САУ “Богдана”, “Краматорського заводу важкого верстатобудування”, дальність пострілу звичайним снарядом з перспективної колісної 155-мм САУ становить до 40 км. Але тепер, як стверджують представники компанїі-розробника, на практиці доведена можливість стрільби на 42 км без використання активно-реактивного снаряду.

Також відомо, що у жовтні 2021 року “Богдана” вже виконувала стрільба, а у травні на полігоні “Широкий Лан” відбувся перший етап заводських випробувань САУ “Богдана” із бойовими стрільбами”, – пише “ДЕ”.

САУ “Богдана”

2С22 “Богдана” – українська колісна самохідна гаубиця з гарматою калібру 155 мм.

Проєкт фінансується в рамках державного оборонного замовлення. Розробник САУ — Краматорський завод важкого верстатобудування. Саме краматорськими підприємствами розроблено та виготовлено усі ключові компоненти артчастини “Богдани”, включно зі стволом самої нової гармати.

Про її випробування стало відомо 2018 року. Тоді дослідний зразок “Богдани” брав  участь у параді в День Незалежності України в Києві.

“Богдана” стала першою українською САУ, що розроблена під “натовський” калібр артилерії 155 мм.

Гаубиця встановлена на шасі КрАЗ-63221. Її вага – 28 тонн, обслуга – 5 осіб.

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