Відеоролик Сеїтаблаєва до мілітарної гри Warpath подивився мільярд користувачів

Створений в Україні ролик до мілітарної комп’ютерної гри Warpath за рік подивився понад мільярд користувачів інтернету.

Про це у вівторок, 25 січня, повідомив режисер ролика Ахтем Сеїтаблаєв у фейсбуці.

“Я не є прихильником ані радянської, ані нацистської символіки та наративів. Зрештою, ми з командою знімали цей проморолик до комп’ютерної гри, зовсім про інші сенси та цінності. Ви зможете в цьому переконатися, якщо знайдете час та бажання подивитися його. Як подивилися його за рік 1 000 000 000 людей по всьому світу, тим самим спростовуючи тезу, що нібито в Україні не можуть робити жанрового кіно. Тому особливою гордістю є той факт, що цей маленький фільм створений від початку до фінального кадру в Україні, українською командою”, – написав Сеїтаблаєв.

Люди дуже позитивно реагують на відеоролик у коментарях на відеохостингу Youtube.

“Хлопці, йдіть на кікстартер (сайт фінансування творчих проєктів за схемою краудфандингу, – “Н”), ми вам на фільм скинемоcя! Давно такої годноти не бачив, моє шанування команді, яка створила цей шедевр! Знімайте в такому ж дусі”, – написав користувач Alex Sliper.

“Я номіную режисера на “Оскар”!”, – каже Oscar Maybe.

“Це крутезно! Якість на вищому рівні. Емоційні, музичні, насичені візуальні ефекти, костюми, спецефекти, реквізит, чудова акторська гра у такому короткому відео… Я переглядав кілька разів, настільки класно… І я зняв би фільм за цими мотивами, мені дуже подобається”, – йдеться в коментарі SunBunz.

“Дуже складно повірити й усвідомити, що Showdown – наш синематик для гри Warpath від компанії Lilith зібрав більш ніж мільярд переглядів по всьому світу. Ми висловлюємо велику вдячність прихильникам гри, а також сотням тисяч людей за їхні схвальні коментарі. Це неймовірна мотивація, яка дає нам сили та бажання рухатися далі!

Дякуємо нашій геніальній команді, яка працювала над створенням проєкту. Незалежно від того, де проходила ваша робота: у кабінеті, на знімальному майданчику чи за монітором в студії, ви — круті!”, – йдеться у дописі на фейсбук-сторінці студії Postmodern.

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