Бурба прокоментував, чи був залучений до розгону Майдану

Василь Бурба, фото: УП

Ексглава Головного управління розвідки Василь Бурба прокоментував публічні звинувачення про те, що він буцімто брав участь у розгоні Майдану.

Про це він заявив у інтерв’ю “Українській правді”, котре опубліковане у вівторок, 25 січня.

Спочатку ексглава ГУР прокоментував чутки про те, що він нібито розганяв Майдан.

“Цей кейс мені відомий. Звідки воно все почалося? 2014 рік, я очолював одне з управлінь Служби безпеки, яке функціонально займалося боротьбою зі злочинністю у правоохоронній сфері. Після Майдану протягом не одного дня, не одного місяця, а роками я викликався на допити. Завдання слідства дуже просте – встановити істину. Якщо є підстави – підозра, матеріали в суд. Пройшло вже більше 7 років. Жодних підозр не було висунуто”, – заявив Бурба.

Також він прокоментував той факт, що його прізвище було у плані зі штурму Будинку профспілок, який свого часу опублікував Геннадій Москаль.

“Дивіться, якщо брати аналіз цих документів, то там прізвища наступні: є начальник управління, є керівник відділу, є оперативний співробітник. Якби цей план був, якби він був реалізований, був би мій підпис, що я ознайомлений. Більше того, допитувалися мої підлеглі, а в мене їх було більше 100 військовослужбовців на той момент, чи давалися мною команди. Тобто це питання до слідства”, – наголошує Бурба.

Він також заперечив свою участь у блокуванні транспорту протестувальників, назвавши цю інформацію недостовірною і посилаючись на те, що в нього тоді був “зовсім інший функціонал”.

Заперечив він також і те, що був залучений до планів із розгону Майдану.

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