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Українська розвідка має почати наступальні дії щодо відстоювання національних інтересів, – Зеленський

24/01/2022 16:34

Для української розвідки настав час не лише ефективно стримувати, а й почати наступальні дії щодо відстоювання національних інтересів України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із розвідниками в понеділок, 24 січня.

“Впевнений, настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів. Ви маєте досвід і можливості для втілення такої стратегії. Інтелект, здатність генерувати нешаблонні рішення для гострих проблем, відвага й самовідданість кожного розвідника мають і надалі залишатися дієвими інструментами для роботи на благо нашої держави”, – цитує пресслужба ОП Володимира Зеленського.

Він зазначив, що нині розвідка відіграє вирішальну роль для прийняття стратегічних рішень щодо безпеки та оборони України.

“Сьогодні наша держава протистоїть вкрай небезпечним загрозам, зокрема загрозам суверенітету, територіальній цілісності та єдності. У цей вирішальний період надзвичайно важливу роль відіграє саме ефективна розвідка”, – сказав президент.

Зазначається, у Зеленського є інформація щодо планів та дій ворога в усіх сферах є надійною запорукою для ухвалення своєчасних та правильних рішень у складних ситуаціях.

24 січня в Україні відзначається День зовнішньої розвідки. На зустрічі з розвідниками Зеленський вручив державні нагороди та сертифікати на житло за віддану службу та професіоналізм.

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