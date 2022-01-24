На Закарпатті почався міжнародний союзницький похід на Говерлу

У селищі Ясіня Рахівського району Закарпаття почався міжнародний союзницький захід під назвою “Україна – стратегічний партнер НАТО заради миру та безпеки”.

Про це в понеділок, 24 січня, повідомляє АрміяInform.

У його рамках представники родів військ та оперативних командувань Збройних сил України планують підкорити в складних кліматичних умовах найвищу вершину України — гору Говерлу.

“Ми раді знову вітати представників Європейського Союзу та країн-учасників НАТО у серці Гуцульщини. Сподіваюсь, що час, проведений у нашому краї, принесе лише позитивні емоції та хороший настрій усім учасникам союзницького збору”, – сказав голова Ясінянської територіальної громади Андрій Делятинчук.

Експедиційне сходження на Говерлу здійснить близько 30 людей – представники Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу, військовослужбовці та ветерани Збройних сил України — учасники АТО/ООС, а також члени громадських організацій, військове духовенство та інші активісти.

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