На Закарпатті почався міжнародний союзницький похід на Говерлу

У селищі Ясіня Рахівського району Закарпаття почався міжнародний союзницький захід під назвою “Україна – стратегічний партнер НАТО заради миру та безпеки”.
Про це в понеділок, 24 січня, повідомляє АрміяInform.
У його рамках представники родів військ та оперативних командувань Збройних сил України планують підкорити в складних кліматичних умовах найвищу вершину України — гору Говерлу.
“Ми раді знову вітати представників Європейського Союзу та країн-учасників НАТО у серці Гуцульщини. Сподіваюсь, що час, проведений у нашому краї, принесе лише позитивні емоції та хороший настрій усім учасникам союзницького збору”, – сказав голова Ясінянської територіальної громади Андрій Делятинчук.
Експедиційне сходження на Говерлу здійснить близько 30 людей – представники Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу, військовослужбовці та ветерани Збройних сил України — учасники АТО/ООС, а також члени громадських організацій, військове духовенство та інші активісти.
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