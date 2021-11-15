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Українці першими у світі підкорили надскладну вершину в Гімалаях

15/11/2021 09:16

Українські альпіністи Микита Балабанов, В’ячеслав Полежайко і Михайло Фомін першими у світі вийшли на гірський масив Аннапурна ІІІ, що в Непалі. Він розташований на висоті 7 555 метрів.

Про це інформує пресслужба Федерації альпінізму та скелелазіння України.

Зазначається, що підкорення цього маршруту свого часу провалили сім світових експедицій.

Тому українська група готувалася ретельно – впродовж двох років. Зокрема, була проведена розвідка місцевості та спроба сходження у 2019 році, багато тренувань, довга експедиція, чимало витрачених коштів і часу.

У федерації наголосили, що цей маршрут є надскладним і потребує найвищої альпіністської майстерності та витривалості.

Джерело: пресслужба Федерації альпінізму та скелелазіння України

По дорозі на сходжувачів чекали різноманітні форми складного рельєфу – водоспадна крига, глибокий сніг та льодопади. Окрім цього, трикілометровий перепад висот та складні погодні умови.

В історії було дві спроби, коли альпіністам вдавалося досягти відмітки у 6,5 тисяч метрів: у 1981 році це зробила британська експедиція, а у 2016 – австрійська. Інші же навіть не доходили до цієї межі.

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