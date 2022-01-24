На Луганщині затримали колишнього бойовика, який їхав за українською пенсією

Контррозвідники Служби безпеки затримали в Луганській області колишнього бойовика “ЛНР”, який намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію регіону для оформлення пенсії.
Про це повідомляє пресцентр СБУ в понеділок, 24 січня.
Встановлено, що чоловік входив до складу угруповання, яке брало активну участь у бойових діях проти українських захисників в районах Луганська і траси Бахмутка.
За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, який у травні 2015 року приєднався до лав бойовиків. Там він займався обслуговуванням ворожої техніки та облаштуванням фортифікаційних споруд. Згодом чоловік залишив угруповання через конфлікт з ватажками, які обклали “даниною” своїх підлеглих. Він переховувався на тимчасово окупованій території Луганщини.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу. Крім того, перевіряється інформація щодо його причетності до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.
Нагадаємо, в 2021 році СБУ встановила понад 1 тис. фактів неправомірного нараховування пенсій та соціальних виплат громадянам, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях Луганщини. У бюджет повернули понад 10 млн гривень, які виплачувалися “мертвим душам” з ОРЛО. Пенсії та соцвиплати померлих людей отримували бойовики та “чиновники ЛНР”.
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