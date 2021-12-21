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На Луганщині затримали сержантку зенітного підрозділу “ЛНР”, яка приїхала за пенсією в Україну

21/12/2021 15:12

Правоохоронці у Луганській області затримали учасницю незаконних збройних формувань так званої “ЛНР”.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ у вівторок, 21 грудня.

“Під час перевірки документів громадян на блокпості поблизу села Новоохтирка правоохоронці виявили 59-річну мешканку м. Хрустальний (колишній Красний Луч), яка упродовж двох років проходила службу у лавах бойовиків “ЛНР”, – йдеться в повідомленні.

Жінка приїхала на підконтрольну уряду територію України для оформлення банківської карти для отримання пенсії.

За словами жінки, вона восени 2014 року вступила до незаконного збройного формування, де проходила службу на посаді фельдшера зенітного дивізіону, що розташовувався у Хрустальному. Їй було присвоєно “військове знання” молодшого сержанта.

Жінка періодично виїжджала на військовий полігон у селі Бугаївка Перевальського району, де як медпрацівник брала участь у проведенні стрільб, слідкувала за дотриманням санітарного режиму, перевіряла якість харчування, а також навчала бойовиків навичок надання першої меддопомоги і домедичної допомоги при отриманні поранень.

За даними МВС, за свою діяльність жінка отримувала зарплату у розмірі 19500 рублів РФ.

У травні 2016 року вона залишила “службу” у незаконних збройних формуваннях у зв’язку з хворобою.

Громадянці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України “Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань”. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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