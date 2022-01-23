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США відмовили у візі російському космонавту

23/01/2022 10:32

Сполучені Штати відмовили у видачі візи російському космонавту Миколі Чубу, який має летіти на МКС.

Про це повідомив генеральний директор “Роскосмосу” Дмитро Рогозін 22 січня.

За словами Рогозіна, США не пустили Чуба на тренувальну сесію до Центру ім. Ліндона Джонсона.

“Я надсилаю очільнику НАСА запит щодо цього інциденту”, – заявив Рогозін у соцмережі.

За інформацією “Інтерфаксу”, космонавту відмовили у візі “без пояснення причин”.

Як відомо, Микола Чуб увійшов до складу 69-ї російської космічної експедиції. Разом з Олегом Кононенком та Андрієм Федяєвим він має вирушити на Міжнародну космічну станцію у другій половині 2023 року.

За даними “Роскосмосу”, в Космічному центрі Джонсона він мав би провести п’ятитижневу сесію для ознайомлення з американським сегментом МКС, а тепер рішення американської сторони “загрожуватиме безпеці космонавта на МКС”.

37-річний уродженець Новочеркаська (Ростовська область РФ) Микола Чуб став космонавтом-випробувачем загону “НДІ ЦПК імені Ю. А. Гагаріна” у 2012 році. Досвіду космічних польотів ще не має. До вступу в загін космонавтів працював генеральним директором ТОВ “Спейс Ту”.

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