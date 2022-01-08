США не дали в’їзну візу кримчанці, яка мала представити Росію на конкурсі Mrs World

Анна Малоземова

Представниця окупованого РФ Криму Анна Малоземова, яка мала брати участь у світовому конкурсі краси “Місіс світ” у США від Росії, не відкрили американську візу. Відтак жінка не зможе потрапити в Лас-Вегас для участі в “Mrs. World”.

Про це повідомила організаторка конкурсу в Криму Вікторія Біль.

Міжнародний конкурс – 35-й за ліком – заплановано на наступний тиждень, і конкурсантка від Росії вже не встигне оскаржити рішення американського консульства.

“Найвідоміший конкурс краси для заміжніх леді Mrs World вже на старті. Наша Mrs Crimea-World Анна Малоземова, на жаль, не зможе приєднатися до них. Отримати візу США нам не вдалося”, – розповіла Біль, яка є директором кримського модельного агентства Black Sea Models.

З її слів випливає, нібито віцепрезидентка світового конкурсу “Місіс світ” Тана Джонсон надала право Малоземовій представити Росію в наступному році.

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