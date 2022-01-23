Президент Вірменії подав у відставку

Президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що йде у відставку.
Про це ввечері 23 січня повідомляється на його офіційному сайті.
68-річний Саркісян обіймає цю посаду з 9 квітня 2018 року.
“Я довго думав і вирішив піти з посади президента республіки після активної роботи близько чотирьох років. Це рішення зовсім не емоційне, воно вкладається у певну логіку”, – заявив Саркісян.
Він додав, що прагнув створити сильну і стабільну державу, однак Конституція не надавала йому для цього відповідних інструментів (у Вірменії виконавчу владу очолює прем’єр-міністр із великими повноваженнями).
“У нас склалася парадоксальна ситуація, коли президенту доводиться бути гарантом державності, фактично не маючи жодного реального інструменту”, – зазначив Саркісян.
Як відомо, в листопаді 2020 року Саркісян закликав до відставки прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна і позачергових виборів, намагаючись вберегти країну від потрясінь після підписання Пашиняном ганебного “карабаського миру”.
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