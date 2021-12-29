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Азербайджан повернув Вірменії ще 5 військовополонених за посередництва Угорщини

29/12/2021 20:32

Азербайджан за посередництва Угорщини передав Вірменії ще п’ятьох вірменських військовослужбовців, які потрапили в полон під час зіткнень на кордоні в Сюнік 16 листопада.

Про це повідомила Державна комісія Азербайджану у справах військовополонених, заручників та зниклих безвісти громадян, пише вірменська служба “Радіо Свобода”.

Цю інформацію підтвердив речник міністерства закордонних справ Вірменії.

Примітно, що дипломатичні відносини між Вірменією та Угорщиною були призупинені з 2012 року рішенням Ради національної безпеки Вірменії після екстрадиції до Азербайджану Раміля Сафарова, засудженого у 2004 році за вбивство вірменського лейтенанта Ґурґена Маргаряна в Угорщині.

19 грудня повідомлялося, що Азербайджан за посередництва Євросоюзу передав Вірменії 10 її військових, взятих у полон під час сутичок у спірних прикордонних районах 16 листопада.

Це стало можливим за підсумками зустрічі у Брюсселі президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна.

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