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Помер засновник фестивалю “Червона рута” Тарас Мельник

23/01/2022 01:58

На 68-му році життя помер співзасновник і багаторічний директор музичного фестивалю “Червона Рута”, музикознавець Тарас Мельник.

Про це в суботу, 22 січня, повідомила його племінниця Наталія Антонова.

Причину смерті дядька вона не вказала. Проте 17 січня, в день народження Мельника, його дочка Соломія писала, що він понад місяць хворіє після перенесеного COVID-19 і перебуває в тяжкому стані в лікарні Ужгорода. Напередодні він переніс складну операцію.

Тарас Мельник народився 17 січня 1954 року. У 1977-му, коли під час навчання на п’ятому курсі консерваторії, його виключили за “буржуазний націоналізм” і відправили працювати на завод на два роки.

З 1980 року Мельник викладав музику.

1989 року він разом із товаришами й однодумцями організував і провів перший фестиваль української музики “Червона Рута” в Чернівцях.

Мельник був нагороджений орденом “За заслуги” III ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва і високий професіоналізм.

Залишилися дружина, засновниця фольклорного гурту “Дай Боже” Ольга Мельник, та дочка Соломія.

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Україна

Помер засновник фестивалю “Червона рута” Тарас Мельник

На 68-му році життя помер співзасновник і багаторічний директор музичного фестивалю “Червона Рута”, музикознавець Тарас Мельник. Про це в суботу, 22 січня, повідомила його племінниця Наталія Антонова. Причину смерті дядька...

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