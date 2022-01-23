Помер засновник фестивалю “Червона рута” Тарас Мельник

На 68-му році життя помер співзасновник і багаторічний директор музичного фестивалю “Червона Рута”, музикознавець Тарас Мельник.
Про це в суботу, 22 січня, повідомила його племінниця Наталія Антонова.
Причину смерті дядька вона не вказала. Проте 17 січня, в день народження Мельника, його дочка Соломія писала, що він понад місяць хворіє після перенесеного COVID-19 і перебуває в тяжкому стані в лікарні Ужгорода. Напередодні він переніс складну операцію.
Тарас Мельник народився 17 січня 1954 року. У 1977-му, коли під час навчання на п’ятому курсі консерваторії, його виключили за “буржуазний націоналізм” і відправили працювати на завод на два роки.
З 1980 року Мельник викладав музику.
1989 року він разом із товаришами й однодумцями організував і провів перший фестиваль української музики “Червона Рута” в Чернівцях.
Мельник був нагороджений орденом “За заслуги” III ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва і високий професіоналізм.
Залишилися дружина, засновниця фольклорного гурту “Дай Боже” Ольга Мельник, та дочка Соломія.
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