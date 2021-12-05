Від COVID-19 помер композитор, музикант гурту “Хорея Козацька” Данило Перцов

У Києві на 49 році життя помер український композитор, музикант-мультиінструменталіст, учасник гурту “Хорея Козацька” Данило Перцов.

Повідомлення про це опубліковане на сторінці гурту у фейсбуці.

“Наш друг, колега і брат Данило Перцов відійшов нині в засвіти. Прощай, дорогий Даниле! Прости і прощай! Ми тебе дуже любимо!” – зазначається в повідомленні.

1 грудня лідер “Хореї Козацької” Тарас Компаніченко повідомив, що Перцов хворіє на COVID-19 і лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий.

“Він у реанімації, на кисневому концентраті. 85% ураження легень. Лікарі борються за його життя. Він бореться за своє життя!” – написав Компаніченко.

Він зазначив, що мати Перцова, видатний український графік Валентина Ульянова, також хвора на COVID-19, але лікується вдома.

У коментарях у відповідь на запитання користувачів представники гурту зазначали, що 48-річний Данило не був вакцинований від коронавірусного захворювання.

Довідка

Данило Перцов народився в Києві у родині відомих художників-графіків. Початкову освіту здобув у Київській спеціалізованій музичній школі імені Лисенка, де факультативно займався композицією в класі Пацукевича.

У 1992 році відбувся творчий дебют композитора на фестивалі “Прем’єри сезону”, де прозвучав твір “Кондукт Бабиного Яру” у виконанні ансамблю “Київська камерата”.

У 1992-1998 роках навчався в Київській консерваторії. З 2005 року почав грати в гурті “Хорея Козацька” під керівництвом Тараса Компаніченка.

Член Спілки композиторів України.

Грав на багатьох інструментах, зокрема шалмеї (різновид сурми), поморті та цинку (корнет).

“Новинарня” висловлює співчуття рідним та близьким музиканта.

Читайте також:

Помер фронтмен гурту “Мертвий півень” Місько Барбара