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Від COVID-19 помер композитор, музикант гурту “Хорея Козацька” Данило Перцов

05/12/2021 22:08

У Києві на 49 році життя помер український композитор, музикант-мультиінструменталіст, учасник гурту “Хорея Козацька” Данило Перцов.

Повідомлення про це опубліковане на сторінці гурту у фейсбуці.

“Наш друг, колега і брат Данило Перцов відійшов нині в засвіти. Прощай, дорогий Даниле! Прости і прощай! Ми тебе дуже любимо!” – зазначається в повідомленні.

1 грудня лідер “Хореї Козацької” Тарас Компаніченко повідомив, що Перцов хворіє на COVID-19 і лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий.

“Він у реанімації, на кисневому концентраті. 85% ураження легень. Лікарі борються за його життя. Він бореться за своє життя!” – написав Компаніченко.

Він зазначив, що мати Перцова, видатний український графік Валентина Ульянова, також хвора на COVID-19, але лікується вдома.

У коментарях у відповідь на запитання користувачів представники гурту зазначали, що 48-річний Данило не був вакцинований від коронавірусного захворювання.

Довідка
Данило Перцов народився в Києві у родині відомих художників-графіків. Початкову освіту здобув у Київській спеціалізованій музичній школі імені Лисенка, де факультативно займався композицією в класі Пацукевича.
У 1992 році відбувся творчий дебют композитора на фестивалі “Прем’єри сезону”, де прозвучав твір “Кондукт Бабиного Яру” у виконанні ансамблю “Київська камерата”.
У 1992-1998 роках навчався в Київській консерваторії. З 2005 року почав грати в гурті “Хорея Козацька” під керівництвом Тараса Компаніченка.
Член Спілки композиторів України.
Грав на багатьох інструментах, зокрема шалмеї (різновид сурми), поморті та цинку (корнет).

Новинарня” висловлює співчуття рідним та близьким музиканта.

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