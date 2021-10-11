Помер фронтмен гурту “Мертвий півень” Місько Барбара

Місько Барбара

У Харкові помер відомий український музикант і актор Михайло Барбара.

Про це в понеділок, 11 жовтня, повідомила його дружина Світлана Олешко, передає Тvoemisto.tv.

14 листопада Барбарі мало б виповнитися 50 років.

Однією із можливих причин передчасної смерті називають зупинку серця.

Михайло (Місько) Барбара народився у Львові 21 листопада 1971 року. У 1989-му став одним із засновників і фронтменом популярного львівського рок-гурту “Мертвий півень”. У 1998 році переїхав до Харкова, де почав грати у харківському театрі “Арабески”. Брав участь у записі альбому Tourist Zone харківського гурту Lюk.

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