На позиції ЗСУ під Горлівкою вийшов п’яний бойовик-розвідник

На Горлівському напрямку військові Збройних сил України затримали бойовика зі зброєю, який вийшов на українські позиції.
Про це 22 січня повідомили в телеграмі Анатолій Штефан “Штірліц” та група “Оперативний ЗСУ“.
Бойовик Максим Кузьменко був зі зброєю в повному спорядженні.
За даними центру “Миротворець“, його звуть Кузьменков Максим Миколайович. Він 13.04.1981 р.н. (41 рік), із Горлівки.
Найманець зі складу 7-ї окремої мотострілецької бригади (7 омсбр) так званого 2-го армійського корпусу окупаційних сил РФ на Донбасі (так звана “народна міліція ЛНР”).
Рядовий, Служив на посаді розвідника розвідувального взводу 3-го мотострілецького батальйону.
Сидів у Горлівці за крадіжку. Його випустили достроково, в обмін на підписання контракту з окупаційними силами Росії. Із 2019 року воював на позиції “Ізба”.
“Ця істота заблукала і в п’яному угарі зі зброєю приперлася на позиції ЗСУ”, – переповідає “Мілітарний“.
“Окрему увагу варто привернути до зброї макаки – звичайний АК 73-го року з ременем з ізоленти”, – зазначено в коментарях.
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