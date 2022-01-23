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На позиції ЗСУ під Горлівкою вийшов п’яний бойовик-розвідник

23/01/2022 11:09

На Горлівському напрямку військові Збройних сил України затримали бойовика зі зброєю, який вийшов на українські позиції.

Про це 22 січня повідомили в телеграмі Анатолій Штефан “Штірліц” та група “Оперативний ЗСУ“.

Бойовик Максим Кузьменко був зі зброєю в повному спорядженні.

За даними центру “Миротворець“, його звуть Кузьменков Максим Миколайович. Він 13.04.1981 р.н. (41 рік), із Горлівки.
Найманець зі складу 7-ї окремої мотострілецької бригади (7 омсбр) так званого 2-го армійського корпусу окупаційних сил РФ на Донбасі (так звана “народна міліція ЛНР”).

Рядовий, Служив на посаді розвідника розвідувального взводу 3-го мотострілецького батальйону.

Сидів у Горлівці за крадіжку. Його випустили достроково, в обмін на підписання контракту з окупаційними силами Росії. Із 2019 року воював на позиції “Ізба”.

“Ця істота заблукала і в п’яному угарі зі зброєю приперлася на позиції ЗСУ”, – переповідає “Мілітарний“.

“Окрему увагу варто привернути до зброї макаки – звичайний АК 73-го року з ременем з ізоленти”, – зазначено в коментарях.




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