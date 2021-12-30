СБУ оголосила підозру затриманому командирові бойовиків, який керував обстрілами українських позицій

Фото: СБУ

СБУ звітує, що повідомила про підозру учаснику незаконних збройних формувань так званої “ЛНР”.

Про це інформує пресцентр спецслужби у четвер, 30 грудня.

Зловмисника днями затримали військовослужбовці операції Об’єднаних сил на спробі перетнути лінії розмежування на Луганщині. Тоді йшлося про те, що він був у стані наркотичного сп’яніння.

За попередньою інформацією, він втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції. Бойовик перебував у військовому однострої російського зразка.

“У ході досудового розслідування встановлено, що затриманим є командир ворожого мотострілецького підрозділу. Під його керівництвом бойовики угруповання брали участь в обстрілах позицій українських військових. Крім того, за даними слідства у лютому 2020 року зловмисник отримав громадянство РФ”, – йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі СБУ підозрюють затриманого у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Читайте також:

Військові ЗСУ затримали на лінії розмежування бойовика “ЛНР” “під кайфом”