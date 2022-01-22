Зеленський призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Тарасовського заступником голови Служби зовнішньої розвідки України.
Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави
У 2018 році Тарасовський претендував на посаду адміністративного складу Центрального управління СБУ й подавав декларацію, в якій сказано, що він пенсіонер Служби безпеки України, військовослужбовець СБУ до 21 жовтня 2017 року.
У лютому 2012 року Віктор Янукович, який на той час обіймав посаду президента, звільнив Тарасовського з посади керівника управління роботи з особовим складом СБУ.
Нагадаємо, в липні 2021 року Зеленський змінив керівника Служби зовнішньої розвідки. Замість Валерія Кондратюка, який очолював СЗР з червня 2020 року, посаду обійняв директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко.
Це вже четвертий очільник Служби зовнішньої розвідки за каденції Зеленського.
У березні 2021 року НАБУ відправило під суд ексзаступника голови СЗР Павла Пашковського.
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