Зеленський призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Тарасовського заступником голови Служби зовнішньої розвідки України.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави

У 2018 році Тарасовський претендував на посаду адміністративного складу Центрального управління СБУ й подавав декларацію, в якій сказано, що він пенсіонер Служби безпеки України, військовослужбовець СБУ до 21 жовтня 2017 року.

У лютому 2012 року Віктор Янукович, який на той час обіймав посаду президента, звільнив Тарасовського з посади керівника управління роботи з особовим складом СБУ.

Нагадаємо, в липні 2021 року Зеленський змінив керівника Служби зовнішньої розвідки. Замість Валерія Кондратюка, який очолював СЗР з червня 2020 року, посаду обійняв директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко.

Це вже четвертий очільник Служби зовнішньої розвідки за каденції Зеленського.

У березні 2021 року НАБУ відправило під суд ексзаступника голови СЗР Павла Пашковського.

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