Порошенко закликав владу й опозицію підписати символічний акт єдності

Петро Порошенко. Фото: пресслужба "ЄС"

П’ятий президент, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко закликав владу підписати символічний акт єдності.

Про це він сказав у суботу, 22 січня, на “круглому столі” “Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави”, що пройшов у Києві під егідою Київського безпекового форуму, ініційованому Арсенієм Яценюком.

“…Я закликаю до єдності. До символічного акту, який нам треба підготувати і підписати вже зараз. Я дуже шкодую, що немає тут Зеленського і немає тут влади. Але ми не можемо залишатися заручниками, ми закликаємо владу взяти участь в процесі об’єднання”, – заявив Порошенко, якого цитує пресслужба його партії.

“Вчора я сказав в ефірі [програми “Свобода слова Савіка Шустера” на каналі ТРК “Україна”], що Зеленський точно не мій друг. І ця дріб’язковість, переслідування опозиції точно не дає аргументів для об’єднання. Але інтереси держави вищі. І сьогодні мій голос також за об’єднання”, – сказав експрезидент.

За його словами, навіть без участі влади демократичним опозиційним силам потрібно об’єднатися – “не заради лідерства, не під партійними парасолями, а заради і навколо України. І цей символічний акт теж треба підписати вже і зараз”.

“…Нам не можна повторювати помилки пращурів. Від гетьмана Скоропадського до отамана Зеленого. Коли внутрішні чвари знищили державу”, – сказав Порошенко.

Він процитував слова Симона Петлюри, сказані на Софійській площі в січні 1919 року: “Всі як один чоловік станьте плечем до плеча на оборону рідного краю від ворогів наших”.

Нагадаємо, цього ж дня, 22 січня, з нагоди свята Дня соборності президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності зберігати єдність для того, щоб відлік незалежної України “більше ніколи не переривався”.

У “круглому столі” в Києві були заанонсовані до участі такі політики й громадські діячі, як Арсеній Яценюк, Петро Порошенко, Арсен Аваков, Олена Кондратюк, Дмитро Разумков, Володимир Гройсман, Рефат Чубаров, Ігор Смешко, Олег Тягнибок, Кіра Рудик, проф. Володимир Василенко, Данило Лубківський, Сергій Квіт, Михайло Жернаков, Андрій Левус, Віталій Портников, Олег Ляшко та інші.

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