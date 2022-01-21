СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3819538 +20156
Летальні випадки:
98993 +150
Одужали:
3576268 +4486
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17389831 (+57396). Оновлено: 08:30 21.01.2022
Home / Україна / Політика / “Укрзалізниця” пояснила зупинку транзиту до Польщі

“Укрзалізниця” пояснила зупинку транзиту до Польщі

21/01/2022 20:27

“Укрзалізниця” заявила, що ввела тимчасову заборону залізничного транзиту через територію України до Польщі через скупчення вагонів на кордоні та застарілу інфраструктуру польської залізниці.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на пресслужбу “Укрзалізниці”.

“Оскільки польська залізниця не йде на системне вирішення проблеми та з метою зменшення простою вагонів компанії на території Польщі було прийнято рішення ввести тимчасову конвенцію на заборону залізничного транзиту Україною до Польщі”, – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що для вирішення питання відновлення транзиту залізницею через Україну до Польщі потрібні обопільні дії двох країн.

Зокрема, потрібно вирішити дві проблеми: ситуативну – це скупчення вагонів, і системну – застаріла інфраструктура та тарифна політика.

За даними “Укрзалізниці”, на кордоні з Польщею у минулому році щодоби накопичувалося від 1 800 до 3 200 вагонів, що створювало затори на маршруті. Водночас, зазначили в УЗ, польська залізниця не проводить жодних інфраструктурних робіт для модернізації дільниці, і відрізок Грубешів (Республіка Польща) – Держкордон загальною довжиною 1,5 км залишається неелектрифікованим та вузьким місцем маршруту.

“Тобто на кордоні знову будуть накопичуватися вагони та витрачатиметься час на зміну електровозів на тепловози”, – пояснили у пресслужбі.

Нагадаємо, 18 січня польська залізниця PKP заявила, що очікує негайного скасування “Укрзалізницею” транспортних обмежень на транзит до Польщі залізничним транспортом. PKP нагадує, що з 30 листопада 2021 року УЗ запровадила заборону на прийняття до перевезення всіх вантажів, що відправляються до Польщі транзитом через Україну.

Тим часом між Україною і Польщею триває інший транспортний конфлікт, який стосується обмежень транспортування товарів українськими перевізниками до ЄС.

Зокрема, Україна вирішила подати запит на консультації з Європейським Союзом у зв’язку із запровадженими Польщею обмеженнями.

Читайте також:
Зеленський і Дуда обговорили питання безпеки й домовилися про створення спецканалу зв’язку

Унікальних переглядів: 69
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна мобілізує до 400 тис. резервістів у разі розширення агресії РФ

У випадку реального розширення агресії Російської Федерації на території України з резерву оперативно буде мобілізовано до 400 тисяч громадян, які мають досвід ведення бойових дій. Про це заявив член...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse