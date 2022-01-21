“Укрзалізниця” пояснила зупинку транзиту до Польщі

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“Укрзалізниця” заявила, що ввела тимчасову заборону залізничного транзиту через територію України до Польщі через скупчення вагонів на кордоні та застарілу інфраструктуру польської залізниці.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на пресслужбу “Укрзалізниці”.

“Оскільки польська залізниця не йде на системне вирішення проблеми та з метою зменшення простою вагонів компанії на території Польщі було прийнято рішення ввести тимчасову конвенцію на заборону залізничного транзиту Україною до Польщі”, – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що для вирішення питання відновлення транзиту залізницею через Україну до Польщі потрібні обопільні дії двох країн.

Зокрема, потрібно вирішити дві проблеми: ситуативну – це скупчення вагонів, і системну – застаріла інфраструктура та тарифна політика.

За даними “Укрзалізниці”, на кордоні з Польщею у минулому році щодоби накопичувалося від 1 800 до 3 200 вагонів, що створювало затори на маршруті. Водночас, зазначили в УЗ, польська залізниця не проводить жодних інфраструктурних робіт для модернізації дільниці, і відрізок Грубешів (Республіка Польща) – Держкордон загальною довжиною 1,5 км залишається неелектрифікованим та вузьким місцем маршруту.

“Тобто на кордоні знову будуть накопичуватися вагони та витрачатиметься час на зміну електровозів на тепловози”, – пояснили у пресслужбі.

Нагадаємо, 18 січня польська залізниця PKP заявила, що очікує негайного скасування “Укрзалізницею” транспортних обмежень на транзит до Польщі залізничним транспортом. PKP нагадує, що з 30 листопада 2021 року УЗ запровадила заборону на прийняття до перевезення всіх вантажів, що відправляються до Польщі транзитом через Україну.

Тим часом між Україною і Польщею триває інший транспортний конфлікт, який стосується обмежень транспортування товарів українськими перевізниками до ЄС.

Зокрема, Україна вирішила подати запит на консультації з Європейським Союзом у зв’язку із запровадженими Польщею обмеженнями.

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