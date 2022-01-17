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Україна почала передарбітражні консультації з ЄС через порушення Польщею Угоди про асоціацію, – ЗМІ

17/01/2022 19:33

Україна подала запит на консультації з Європейським Союзом через запроваджені Польщею обмеженнями для транспортування товарів українськими перевізниками до країн унії.

Про це в понеділок, 17 січня, інформує “Європейська правда” з посиланнями на власні джерела.

У відповідності до Угоди про асоціацію (статті 305-306), початок цих консультацій є першим формальним кроком до арбітражної суперечки через, як переконані в українському уряді, невиконання Євросоюзом своїх договірних зобов’язань.

Попри те, що формально уряд готується до суперечки з усім ЄС, реально зараз йдеться про порушення з боку одного із його членів – Польщі.

“Це був вимушений крок, адже 2021 рік став максимально критичним у автомобільній історії Україна-Польща”, – пояснив один зі співрозмовників видання.

Проблема полягає у тому, що Польща обмежує проїзд українських вантажівок з товарами, виробленими для експорт – як до польських покупців, так і транзитом до інших держав.

Уряд Польщі не видає необхідну кількість дозволів для українських перевізників.

У Мінінфраструктури оцінюють збитки українських експортерів у суму “близько 500 млн євро минулого року” та прогнозують зростання збитків у 2022 році.

В уряді, попри публічні оптимістичні заяви, не надто розраховують на мирне владнання суперечки, адже усі попередні спроби переконати Польщу виконати її зобов’язання завершилися нічим, і публічні попередження з боку нашої держави також не мали впливу на позицію Варшави.

Раніше в історії українсько-європейських відносин вже мав місце арбітраж, того разу – через порушення УА з боку України.

Йдеться про запроваджену Києвом заборону на експорт необробленої деревини, яка, втім, не допомогла зупинити безконтрольні вирубки у Карпатах.

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Україна

Україна почала передарбітражні консультації з ЄС через порушення Польщею Угоди про асоціацію, – ЗМІ

Україна подала запит на консультації з Європейським Союзом через запроваджені Польщею обмеженнями для транспортування товарів українськими перевізниками до країн унії. Про це в понеділок, 17 січня, інформує “Європейська правда”...

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