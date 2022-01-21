Хакерська атака і обвинувачений на Мальдівах: як у січні торпедують судові засідання в справах Майдану

Засідання у справі керівника львівського "Беркута" Ростислава Пацеляка у Святошинському райсуді Києва 11 січня 2022. Фото: ФБ Олександр Тимошенко

автор: Адвокатська дорадча група

Янукович намагається оскаржити свій вирок. Хакерська атака 14 січня на державні сайти стала причиною для зриву більшості судових засідань у справах Майдану. Лише Шевченківський суд зміг провести засідання у Справі “беркутівця” Лободи щодо розгону Майдану 30 листопада і дослідити відеодокази. Апеляція скасувала ухвалу судді Соколова, якою той скасував підозру Лілії Вернигорі. У справі керівника львівського “Беркута” Ростислава Пацеляка суддя Анатолій Ясельський продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Про це та інше, чим запам’яталися два перші тижні 2022 року для справ Майдану — в нашому матеріалі.

Статистика

Із 29 призначених засідань за два перші тижні 2022 року результативними виявилися 13 засідань (у 13 судових процесах). Прогрес був у 10 процесах.

Причини скасування засідань: Печерський суд не передав матеріали справи в апеляцію, хвороба захисника та обвинуваченого, неможливість налаштувати відеоконференцію, заява судді про самовідвід, обвинувачений відпочиває на Мальдівах, неявка захисника, обвинувачений зламав ногу, суддя у нарадчій кімнаті, хвороба суддів, хакерська атака на державні сайти

Інформація за результатами судових засідань згрупована за хронологією. Детальніше про окремі засідання у справі можна дізнатися за посиланнями в тексті. Наприкінці кожного повідомлення зазначено епізод💼, якого стосується #cправа.

5 січня

#СправаГайдашукаКиринчука — У Подільському суді продовжили дослідження доказів, зокрема, інформацію про телефонні з’єднання оперуповноважених карного розшуку Київської міліції Івана Гайдашука та Сергія Киринчука.

Наступне засідання – 10 лютого о 9:00.

У цій справі їх обвинувачують у перевищенні службових повноважень, переслідуванні і нападі на студентів.

На попередніх засіданнях захист оперуповноважених просив суд визнати очевидно недопустимими майже кожен доказ обвинувачення.

Нагадаємо, 20 січня 2014 року на студентів університету ім. Карпенка-Карого, які повертались з Грушевського до гуртожитку, напали люди в цивільному одязі. Після побиття їх доставили до Дніпровського РУ, де звинуватили в участі у масових заворушеннях. Вадим Ковальов був серед побитих і затриманих студентів. Він отримав серйозні ушкодження, його госпіталізували зі струсом мозку. Суд на підставі свідчень і рапортів оперативників застосував до чотирьох студентів домашній арешт, а ще двох відправив у СІЗО. За версією слідства, потерпілого Ковальова затримували оперуповноважені карного розшуку Київської міліції Іван Гайдашук і Сергій Киринчук.

💼 Події Грушевського | Напад на студентів інституту Карпенка-Карого 20.01.2014

#ЯнуковичДержавнаЗрада — Попри те, що 6 грудня 2021, Верховний Суд залишив без задоволення касаційні скарги захисту Віктора Януковича, засудженого за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни до 13 років позбавлення волі, Янукович повторно оскаржує цей вирок. Судді Київського апеляційного суду Степан Гладій, Ольга Жук і Василь Полосенко ухвалили рішення про повернення матеріалів кримінального провадження до Оболонського райсуду Києва перевірити поважність причин неявки Януковича на свій власний судовий процес.

Деталі – за посиланням.

💼 Держзрада Януковича

10 січня

#СправаСпасських — У Київському апеляційному суді — розгляд апеляційної скарги прокурора на ухвалу слідчого судді Печерського суду від 15.12.2021 про відмову в продовженні строку тримання під вартою Юрія Спасських — не відбувся у зв’язку з тим, що матеріали справи не надійшли з Печерського суду.

Ідеться про колишнього заступника начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС у Києві Юрія Спаських. Прокуратура повідомила Спасських про підозру по подіях першої половини дня 18 лютого 2014 року, в тому числі в організації умисних вбивств мітингувальників.

11 січня в Солом’янському суді на першому засіданні після зміни підсудності у справі прокурор Гаркуша заявив клопотання про відвід двох суддів колегії: Олександра Бурлака і Сергія Коробенка. Оскільки клопотання задовольнили тепер система авторозподілу має призначити нових двох суддів.

Нагадаємо історію справи: спочатку справа потрапила до Печерського суду, але ненадовго. Судді брали самовідводи, бо ухвалювали рішення щодо цього провадження на стадії досудового розслідування.

Далі справу призначили до Деснянського суду, там процес також не розпочався. Судді як мінімум двічі брали самовідводи, тому що були допитані у справах Майдану як свідки. Після самовідводів у Деснянському суді не вистачало суддів для розгляду справи.

Незабаром вона перейшла у Дніпровський суд, де також були самовідводи суддів.

Потому справу призначили у Голосіївський суд. Тут справу розглядали більш-менш успішно більше року, до 7 грудня 2021 року, коли прокурор Пономарьов заявив відвід колегії суддів (відео цього засідання). Наступного дня, 8 грудня, Голосіївський суд задовольнив заяву прокурора.

22 грудня Київський апеляційний суд ухвалив рішення про передачу справу у Солом’янський суд. Це п’ята спроба здійснити правосуддя у цій справі.

Стаття від видання “Ґрати” про один з епізодів, який інкримінується Спасських — штурм Майдану 11 грудня 2013.

💼 Штурм Майдану 11 грудня 2013 💼 Грушевського 22 січня 2014 💼 Мирна хода 18 лютого 2014

#СправаМисливого — Як у і справі Спасських, перше засідання (підготовче) в Білоцерківському суді після зміни підсудності у цій справі не відбулося. Через неявку адвоката обвинуваченого Захарова. Це очевидне затягування розгляду, адже 20.01.2022 спливає строк запобіжного заходу.

13 січня в київському Апеляційному суді не змогли розглянути скарги Захарова на ухвалу Бориспільського міськрайонного суду від 23.11.2021 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Причиною стала неможливість налаштувати відеоконференцію з обвинуваченим.

Наступне засідання – 8 лютого 12:30.

Нагадаємо, що Київський апеляційний суд 14 грудня під головуванням судді Ольги Жук змінив підсудність у справі по обвинуваченню Сергія Мисливого і направив її до Білоцерківського суду. До цього справу розглядали у Бориспільському міськрайонному суді.

У Білоцерківському суді розглядається ще одна справа, в якій Мисливий обвинувачується разом з Іваном Новотним.

💼 Викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка

11 січня

#СправаАхметаВасютиВидиборця — У справі 19 колишніх працівників ДАІ відбулося чергове засідання у Святошинському суді. На ньому продовжили досліджували письмові докази. Це вже друге засідання поспіль з жовтня 2021 року, яке не було скасовано або відкладено.

Наступне засідання – 31 січня 14:00.

Трансляція засідання за посиланням.

Нагадаємо, розгляд триває вже 5 років. На початку квітня 2021 року помер суддя, який слухав справу — Андрій Скорін. Тому, за наполяганням захисту, розгляд почали спочатку.

17 листопада 2021 року суддя Святошинського суду Вікторія Жмудь через закінченням строків давності закрила справу відносно п’яти колишніх ДАІшників: Вадима Васюти, Олега Волика, Романа Данілова, Михайла Дорошенка та Володимира Прокопенка.

Детальніше про засідання читайте в матеріалі Watchers.media. Трансляція засідання за посиланням.

Їх обвинувачували у складанні завідомо неправдивих рапортів про правопорушення, нібито вчинені активістами Автомайдану під час Революції Гідності. Ці обвинувачені подали заяви про закриття провадження у зв’язку зі спливом строку давності і у суду не було іншої альтернативи, ніж задовольнити клопотання. Справа щодо інших 14- обвинувачених продовжує слухатись.

💼 Позбавлення водійських прав за поїздку до Межигір’я 29 грудня 2013

#СправаПацеляка — Святошинський суд продовжив досліджувати докази у справі керівника львівського “Беркута” Ростислава Пацеляка. Також суд розглянув клопотання від прокурора Ірини Самборської про продовження обвинуваченому Пацеляку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання, яке накладає на нього певні обмеження. Після обговорення та нарадчої кімнати суддя Анатолій Ясельський оголосив своє рішення задовільнити клопотання і продовжити термін запобіжного заходу на два місяці – до 11 березня 2022 року.

Наступні дати засідань – 18 січня, 1 лютого, о 10:00.

Фоторепортаж від потерпілого Олександра Тимошенка

Нагадаємо, що у цій справі стермін давності спливає 18 лютого 2024 року. Залишилось 24 місяці.

💼 18 лютого 2014, Кріпосний провулок, мирна хода

#СправаДанилюка — Шевченківський суд досліджував письмові докази сторони обвинувачення.

Міліціонер 3-ї роти Київського беркуту Микола Данилюк обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень, незаконному перешкоджанні мирним зібранням, складанні завідомо неправдивих документів про затримання потерпілого під час розгону Майдану.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

#СправаНагорногоСемеськаГоробченкаЧипового — У Броварський суд від захисника нібито надійшло клопотання про перенесення засідання у зв’язку з хворобою Нагорного. Попри це, прокурор і представник потерпілих Марина Ліліченко з’явились до суду. Але засідання не відбулося, тому що суддя Тетяна Василенко була в нарадчій кімнаті. Це вже четверте засідання поспіль у справі, яке не відбулося.

Наступна спроба – 17 лютого, 12:00.

За попередньої судді Ганни Білик (яку 7 вересня 2021 року Вища рада правосуддя звільнила у відставку встигнули дійти лише до оголошення обвинувального акту, 14 травня 2021 року. Під головуванням судді Василенко ще не відбулося жодного засідання.

💼 Події Грушевського | Затримання випадкового перехожого під час нападу на студентів інституту Карпенка-Карого 20 січня 2014

#СправаТиднюкаТендіта — Суддя Семенюта подала заяву про самовідвід. Заяву задовільнили. Після самовідводу буде повторний авторозподіл.

Після чергової зміни колегії наразі у Бориспільському міськрайонному суді не лишилося суддів, які б могли бути головуючими в колегії у цій справі. Адже відповідно до рішення зборів судді головою колегії може бути лише суддя, основний профіль якого ⁠— кримінальний процес. Тому справа йде у Київський апеляційний суд для визначення підсудності.

💼 Викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка

#ВидачаЗброїТітушкам — Тут також затягування справи. У Шевченківському суді вкотре зірвано засідання.

Цього разу – через те, що обвинувачений Віталій Степанчук полетів на Мальдіви у відпустку.

Адвокат колишнього співробітника МВС надав авіаквиток на підтвердження того, що обвинувачений відпочиває на Мальдівах. Хоча дата засідання була погоджена наперед.

Суддя Слободянюк відмовив у клопотанні прокурора Олексія Донського про застосування приводу, водночас наклав на обвинуваченого грошове стягнення за неповагу до суду.

Коментар Олексія Донського читайте тут.

Наступне засідання – 31 січня.

За даними слідства, експрацівники міліції Роман Калетний, Михайло Діхтяр та Віталій Степанчук передали цивільному Ростиславу Заворотному для “тітушок” понад 600 одиниць автоматичної вогнепальної зброї та більше 160 тис. набоїв до неї.

Дивіться відео Стаса Козлюка про те, як міліція видавала зброю “тітушкам”.

Тим часом у справі спливають строки давності 20 лютого 2024 року. Справа перебуває в судах з 2016 року. Залишилось 25 місяців.

12 січня

#СправаБойка — У Шевченківському суді продовжили слухати свідчення потерпілих. Цього разу свідчив потерпілий Сергій Колоша. Він до найдрібніших деталей розповів, що з ним сталося.

Трансляція засідання за посиланням.

Наступне засідання – 18 січня о 11:00, Сергія допитуватиме захисник “беркутівця”.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

#СправаКрисіна — У Київському Апеляційному суді захисник Крисіна Ігор Василенко заявив відвід головуючій Сітайло. Підстава — після визначення складу суду у справі Василенко подав позов про відшкодування шкоди, завданої незаконним притягненням до адмінвідповідальності по подіях 2011 року, суддю визначив як третю особу і на цій підставі заявив відвід. Схоже на штучне створення підстав для відводу.

Наступне засідання – 23 лютого об 11:30.

Нагадуємо, що 23 вересня суддя Дарницького суду Києва Ольга Просалова оголосила вирок ватажку “тітушок” Юрію Крисіну. Його визнали винним у спричиненні тортур та засудили на 8 років позбавлення волі (сім років — за катування і один рік додався з попереднього вироку). Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілого та стягнув з Крисіна 500 тисяч гривень.

Подробиці щодо вироку тут.

Хто такий Крисін і за що його засудили, дивіться в блозі Стаса Козлюка.

💼 Протидія тітушок Євромайдану 💼 Викрадення і тортури на Петрівці 21 січня 2014

Читайте також:

Організатор тітушок антимайдану Крисін отримав ще 8 років позбавлення волі

#СправаКалашника — У Знам’янському суді Кіровоградської області, після трьох місяців затягування справи зі сторони захисту обвинуваченого, нарешті почався судовий розгляд. Прокурор оголосив обвинувальний акт, позови, визначили порядок дослідження доказів.

Суддя Віталій Український розглянув повторне клопотання від голови Адвокатської дорадчої групи про дозвіл на трансляцію судового засідання. Однак повторно відмовив.

Також суддя не задовольнив клопотання прокурора Андрія Ширяєва про обрання запобіжного заходу щодо обвинуваченого у вигляді особистого зобов’язання.

Наступне засідання – 25 січня о 9:05.

Екссуддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Василь Калашник обвинувачується у незаконному перешкоджанні мирним зібранням.

💼 Події побиття протестувальників перед Черкаською ОДА 23 січня 2014. Переслідування активістів

#СправаМариненкаДидюка про розгін Майдану 30 листопада і побиття на Банковій 1 грудня 2013 — Останнє засідання у цій справі київських “беркутівців” по суті (на якому досліджували докази) відбулося ще 11 травня 2021 року. Наступні п’ять засідань не відбулися.

Це засідання у Шевченківському суді почалося з затримкою на годину. Захисники Рибін, Коник, Смєхнов не з’явилися і не повідомили причини своєї неявки.

На початку засідання представник потерпілих Марина Ліліченко оголосила клопотання про дотримання розумних строків у цьому провадженні і долучення рішення ЄСПЛ “Шморгунов та інші проти України”. Рішення долучили. Далі суд досліджував протоколи слідчих експериментів за участю потерпілих Валерії Бурлакової, Владислава Загоровка і Юрія Бутусова.

Наступне засідання – 24 січня о 14:00.

Трансляція засідання за посиланням.

Нагадаємо, що обвинувальний акт направили до Шевченківського суду ще в червні 2015 року. Суддя Віталій Циктіч розглядає справу з серпня 2017 року.

У “беркутівців” Тягнирядна, Шевченка, Дидюка та Антонова вже спливли строки давності за обвинуваченням у незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340). У Мариненка так само сплили терміни давності за ст. 340, а також ще за двома статтями: ч.ч. 1,2 ст. 367 (Службова недбалість) та ч.1. ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Для всіх обвинувачених термін давності за обвинуваченням у перевищенні службових повноважень спливає в листопаді 2023 року. Лишилося 22 місяці.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013 💼 Побиття на Банковій 1 грудня 2013

#СправаЕйсмонтаМохоня — Київський апеляційний суд поновив строк на подання апеляції Головному управлінню національної поліції в Києві.

Представниця потерпілого Юлія Науменко розповіла: “Цю апеляцію Нацполіція подала через більш як пів року після винесення вироку. Начебто суд не надіслав їм вирок через відсутність поштових марок”.

Деталі в дописі.

💼 Події розгону Майдану 30 листопада 2013

#СправаВернигори — Київський апеляційний суд скасував ухвалу судді Печерського суду Олексія Соколова, якою той скасував підозру Лілії Вернигорі і… направив скаргу на повторний розгляд у Печерський суд. Нетривіальне рішення.

Нагадаємо, 18.06.2021 р. суддя Печерського суду Соколов скасував підозру співробітниці апарату Голосіївського суду Лілії Вернигорі, а 16.06.2021 — і керівниці апарату Анні Паламарчук у справі щодо втручання їх в систему автоматичного розподілу Голосіївського суду під час Майдану і визначення “правильних” суддів для розгляду клопотання про запобіжний захід учасникам протесту. За вказівкою керівництва і голови суду.

Апеляція на ухвалу Соколова щодо Паламарчук ще розглядається. Наступне засідання – 1 лютого.

Трансляція засідання за посиланням.

💼 Переслідування за участь в акціях протесту

#СправаКалмиковаЦвигуна — Суддя Шапутько не змогла розглянути відвід потерпілого Романа Ратушного судді Константінової, яку визначено автоматичним розподілом після задоволення відводу судді Смик. Нагадаємо, що ще 20 грудня суддя Батрин задовольнила самовідвід Крістіни Константінової від участі в цій справі. Але досі немає ухвали. Через це неможливо ні розглянути відвід Ратушного, ні направити справу на автоматичний розподіл для визначення іншої судді

Наступне засідання з розгляду відводу вже самовідведеної судді – 21 січня о 12:00.

Це новий спосіб затягування справи.

Нагадаємо, справу до Печерського суду направили ще в 2016 році. Після зміни кількох суддів справа потрапила до Світлани Смик. Тоді вона повернула обвинувальний акт прокуратурі, а з 2017-го знову стала суддею в цьому процесі. Смик не розглядала справу, призначала по три-чотири засідання на рік, які не відбувались. За п’ять років не було проведено навіть підготовчого засідання. Ухвалою 16 листопада 2021 судді Остапчук Смик було відведено, і справа через авторозподіл потрапила судді Константіновій, яка раніше обирала запобіжний захід Роману Ратушному — потерпілому у цій справі.

Як відомо, cаме суддя Світлана Смик після трьох років затягування розгляду справи по обвинуваченню Медвідя (епізод — викрадення Вербицького та Луценка) взяла самовідвід. Справу довелось почати розглядати спочатку.

У справі спливають строки давності 11 грудня 2023 року. Залишилось 22 місяці.

💼 Штурм Майдану 11 грудня 2013

13 січня

#СправаПриндюкБецяЄфімової — У цій справі суддя Солом’янський суду Оксана Криворот не провела ще жодного засідання з 16 березня 2021 року. Це засідання не стало винятком, суддя була в нарадчій кімнаті.

Колишні судді Апеляційного суду міста Києва Марія Приндюк, Олександр Бець, Ольга Єфімова обвинувачуються у постановленні завідомо неправосудної ухвали, якою вони підтвердили рішення Солом’янського суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до Михайла Овсієнка — одного з водіїв, який 24 січня 2014 року перевозив автомобільні шини. За це його затримали та інкримінували організацію масових заворушень. Марія Приндюк також обвинувачується у втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду.

💼 Переслідування за участь в акціях протесту | Хто карав за шини

#СправаМедвідя — У Шевченківському суді досліджували письмові і відеоматеріали:

⁠ відео з відеореєстратора водія, який відгукнувся на заклик Ігоря Луценка про допомогу в Zello (безпосередньо перед нападом, він вже побачив тітушок)

відео допит лікаря офтальмолога, на очах якої Юрія Вербицького витягли з кабінету тітушки;

трафіки з’єднань мобільних операторів;

протокол огляду відео інтерв’ю Ігоря Луценка журналістам у ніч після викрадення з клініки “Борис”.

Трансляція засідання за посиланням.

Наступне 25 січня о 13:00.

💼 Викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка

#СправаКицюка — Як повідомив адвокат Роман Маселко (представника потерпілого), Київський апеляційний суд мав розглянути його апеляційну скаргу на виправдувальний вирок судді Печерського суду Віктора Кицюка. “Однак Кицюк не прийшов. Просив відкласти. Кажуть, відпочиває за кордоном. Я ж приїхав вночі зі Львова, щоб взяти участь у засіданні. Але обвинуваченому Кицюку можна не приходити.”

Наступне засідання – 27 січня о 10:50.

Відео Стаса Козлюка “Як і чому судді Майдану повертаються на посади”.

💼 Позбавлення водійських прав за поїздку до Межигір’я 29 грудня 2013 | Суддя Віктор Кицюк

#СправаСобини — У зв’язку з перебуванням судді Смик на лікарняному засідання у Печерському суді не відбулося. Як повідомила прокурор Ірина Самборська, на розгляді суду перебуває клопотання сторони обвинувачення про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою Собини, який втік у РФ. Наступну дату станом на 18 січня не визначено.

💼 Грушевського | Гаврилюк 22 січня 2014

#СправаВащука — Засідання у справі колишнього старшого слідчого Солом’янського райвідділку Олександра Ващука вкотре не відбулося. У захисників обвинуваченого хвороба.

Від 31 березня 2021 було призначено сім засідань з цим включно. П’ять засідань було зірвано стороною захисту.

Наступне засідання 16 лютого о 17:00.

💼 Події Грушевського | Заручники

14 січня

#СправаТимківаКуропася — За клопотанням захисту засідання в Оболонському суді не відбулося. Один з обвинувачених зламав ногу.

Для обвинувачених у цій справі все складається якнайкраще, тому що у 2021 році відбулося лише два засідання у лютому та в листопаді.

Наступне – 14 лютого о 10:00.

Справа перебуває в Оболонському суді з грудня 2018 року. Строк притягнення до кримінальної відповідальності спливає 19 січня 2014 року. Залишилось 24 місяці.

💼 Напад львівського беркуту на Ярослава Гончара 19 січня 2014

#СправаЛободи — Для Шевченківського суду хакерська атака на державні сайти (що мала російський слід) не стала перепоною для виконання роботи. На відміну від багатьох інших судів цього дня, які скасували засідання.

Головуюча Олена Мєлєшак вирішила питання щодо вручення зміни обвинувального акту всім учасникам процесу. Дослідили резервну копію відео слідчого експерименту за участю потерпілого Дмитра Фортунатова (фотограф Євромайдану помер від інфаркту в грудні 2018 року, так і не дочекавшись на правосуддя).

Раніше відео долучали, але не могли відтворити.

Закінчили дослідження доказів сторони обвинувачення.

Далі – подача та дослідження доказів сторони захисту і дебати.

Наступне засідання – аж 23 березня.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

#СправаСтепановоїШалапудиМори — На відміну від Шевченківського суду, де не зважаючи на хакерську атаку змогли провести засідання, Облонський суд не зміг цим похвалитися. Засідання відклали.

Наступне – 2 лютого.

Обвинуваченими у цій справі є голова Обухівського райсуду Оксана Степанова, суддя цього ж суду Олег Мора та заступниця керівника апарату Обухівського райсуду Наталія Шалапуда. Мора та Степанова обвинувачуються у перешкоджанні мирним зібранням (шляхом притягнення автомайданівців до адміністративної відповідальності на підставі завідомо неправдивих документів (сфальсифікованих доказів) та позбавлення їх водійських прав), а Степанова та Шалапуда — ще у втручанні в систему авторозподілу суду.

💼 Позбавлення водійських прав за поїздку до Межигір’я 29 грудня 2013

#СправаДобровольського — У справі командира 1-ї роти київського “Беркута” Михайла Добровольського Подільський суд також не зміг провести засідання через хакерську атаку на держсайти.

Наступне засіжання – 18 лютого о 14:00.

💼 Напад на автомайданівців 23 січня 2014

#СправаБілоконяСтавицькогоМостового — І тут засідання зірвалося через хакерську атаку – про це повідомили на сайті Білопільського суду Сумської області.

Наступне – 11 лютого, 13:00.

Нагадаємо, прокурор Сумської області Руслан Білокінь, заступники прокурора міста Суми Савченко, Мостовий, прокурори Романенко, Ставицький та слідчі Дєдов, Чалий, Грищук, Падалка обвинувачуються у перешкоджанні мирним зібранням; підсудним також інкримінується (залежно від ролі) незаконне притягнення до кримінальної відповідальності та незаконне затримання завідома невинних учасників протесту біля будівлі Сумської ОДА, затриманих під час силового розгону в ніч з 26 на 27 січня 2014 року.

💼 Події силового розгону протесту перед Сумською ОДА в ніч з 26 на 27 січня 2014 | Переслідування активістів

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